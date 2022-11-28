Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 1-е воскресенье Адвента. 27 ноября 2022 г., площадь Святого Петра

В полдень 27 ноября, в первое воскресенье Адвента, Папа Франциск размышлял над Евангелием дня, призвав христиан «пробудиться от дремоты», быть внимательными и бодрствующими, всегда осознавая присутствие Бога и принимая Его в повседневной жизни. Передает русская служба Vatican News.

В Евангелии сегодняшней литургии, напомнил Папа, слышится дивное обетование, которое вводит нас в Адвент время ожидания: «Господь ваш приидет» (Мф 24,42). На этом обетовании «основана наша надежда, оно поддерживает даже в самые трудные и болезненные моменты: Бог грядет, Он близок и уже идет. Давайте никогда не забывать об этом!» – подчеркнул Папа: Господь всегда приходит, посещает нас, пребывает незримо рядом с нами, и в конце времен Он вернется, чтобы принять нас в объятия. «Но как придет Господь? Как мы узнаем и примем Его? Давайте вкратце остановимся на этих двух вопросах», – предложил Святейший Отец.

Отвечая на первый вопрос – как приходит Господь? – Епископ Рима пояснил: «Часто мы слышим, что Господь присутствует в нашей жизни, что Он нас сопровождает и говорит с нами. Но, возможно, из-за свойственной нам рассеянности и отвлеченности на многие вещи эта истина остается всего лишь теорией; да, мы знаем, что Господь придет, но не живем в соответствии с этой истиной или представляем, что Господь придет каким-то впечатляющим образом, возможно, через чудесное знамение. Но Иисус говорит, что Он придет как во ‘дни Ноя’ (ст. 37). Что же делали люди во дни Ноя? Это были обычные, повседневные дела, как всегда: ‘Ели и пили, женились и выходили замуж’ (ст. 38). Давайте помнить об этом: Бог всегда незримо пребывает в нашей жизни, Он сокрыт в самых обычных и будничных ситуациях».

Соответственно, мы должны искать Господа не в чрезвычайных событиях, а в повседневных делах: «Он в нашей повседневной работе, в случайной встрече, в лице нуждающегося человека и даже в тех днях нашей жизни, которые выглядят серо и однообразно: именно там мы находим Господа, Который взывает к нам, говорит с нами и вдохновляет на поступки».

Однако возникает второй вопрос, продолжил Святейший Отец: как узнать и принять Господа? Для этого следует бодрствовать, быть внимательными, бдительными. Иисус предостерегает: существует риск не заметить Его прихода и оказаться неподготовленными к Его визиту, застигнутыми врасплох, как люди во времена Ноя, которые ели и пили «и не думали, пока не пришёл потоп и не истребил всех» (ст. 39). Поэтому, когда придет Господь, «будут двое на поле: один берётся, а другой оставляется» (ст. 40). В каком смысле и в чем разница между ними? Просто один был бдителен, ждал, был способен различать Божье присутствие в буднях, а другой был отвлечен и ничего не замечал, пояснил Папа.

Завершая размышление, Святейший Отец призвал христиан в это время Адвента «встряхнуться и пробудиться от дремоты»:

«Давайте спросим себя: понимаем ли мы, чем живем, насколько мы внимательны и бдительны? Пытаемся ли распознать Божье присутствие в повседневных ситуациях или же мы рассеянны и увлечены суетой? Не замечая Его присутствия сегодня, мы также не будем готовы, когда Он придет в конце времен. Поэтому, братья и сестры, давайте будем бдительны! Пресвятая Дева, Жена Уповающая – сумевшая заметить пришествие Бога в Своей смиренной и сокрытой жизни в Назарете, принявшая Его в Свое лоно, – да поможет нам ожидать Господа!».