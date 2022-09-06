Скончался отец Станислав Помыкала SJ, долгие годы нёсший служение в Преображенской епархии

3 сентября 2022 года в Варшаве на 73-м году жизни отошёл ко Господу священник-иезуит о. Станислав Помыкала, отдавший много лет служению в России и Белоруссии.

Станислав Помыкала родился 4 января 1950 года в городе Бжег-Дольны недалеко от Волува (Польша).

Вступил в Общество Иисуса 30 июля 1965 года (в возрасте 15 лет). В автобиографии перед вступлением в новициат он писал: «Когда я был еще маленьким мальчиком, то говорил, что буду священником, по этой причине меня прозвали “ксендзом”».

После новициата в Старой Веси и получения среднего образования, в 1970–1973 годах изучал философию на философском факультете Общества Иисуса в Кракове. Затем прошел апостольскую практику («магистерку») в издательстве WAM (1973-1974). Изучал богословие на теологическом факультете Общества Иисуса Боболанум в Варшаве (1974-1978) и в Академии католического богословия в Варшаве (1978-1979).

Рукоположен в священники 30 июля 1977 года в Варшаве епископом Ежи Модзелевским.

В 1980 году отец Станислав начал работать в польской секции Радио Ватикана в Риме. Сопровождал Папу Римского Иоанна Павла II во многих его Апостольских поездках.

Третью пробацию прошел в 1982–1983 годах в Тросли Брёй во Франции под руководством о. Андре де Жера. Торжественные обеты принес 22 апреля 1985 года в Риме.

В 1991 году, после завершения работы на Ватиканском радио и отпуска, отец Станислав Помыкала был направлен в Новосибирск, чтобы помогать епископу Иосифу Верту SJ, возглавившему только что образованную Апостольскую администратуру для католиков Азиатской части России.

Спустя год о. Помыкала стал членом созданного тогда Независимого Российского Региона Общества Иисуса. Он был основателем и первым директором Духовного центра «Иниго» в Новосибирске, проводил реколлекции в столице Сибири, а также в других городах Российской Федерации и в некоторых бывших советских республиках. Читал лекции по игнатианской духовности и педагогике в местном университете.

На протяжении многих лет служил в общинах Неокатехуменального Пути, где получил широкое признание как организатор духовных упражнений, миссионер и проповедник.

С конца 2011 года работал в Белоруссии, в Витебской епархии: в Глубоком (2012-2014 гг.), в Витебске – в приходе святого Антония (до 2017 г.), а также в приходе святого Владислава, который иезуиты официально приняли на попечение в 2019 году и построили там храм в честь св. Игнатия Лойолы (он был освящен в июле 2022 года). Нес служение духовника священников Витебской епархии.

В начале 2020 года началось сражение отца Станислава с тяжелой болезнью, из-за чего он был вынужден уехать на лечение в Польшу. Последние годы жил в иезуитской коллегии в Варшаве.

Отец Станислав Помыкала отошел ко Господу на 73-м году жизни, 58-м году монашеского призвания и 46-м году священства.

Отпевание новопреставленного состоится 9 сентября в варшавском храме святого Андрея Боболи.



ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ ДАРУЙ ЕМУ, ГОСПОДИ, И СВЕТ ВЕЧНЫЙ ДА СВЕТИТ ЕМУ!



Источники: jezuici.pl и jesuit.ru