Скончался митрополит Диоклийский Каллист (Уэр)

24 августа на 88-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался митрополит Диоклийский Каллист (в миру Тимоти Уэр), сообщает сайт Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Митрополит Диоклийский Каллист (Уэр)– один из виднейших православных иерархов за рубежом, богослов, патролог, переводчик «Добротолюбия» и богослужебных текстов на английский язык, основатель греческого православного прихода Святой Троицы в Оксфорде, многолетний профессор Оксфордского университета, подготовивший многих современных богословов и историков Церкви.

Будущий митрополит Каллист родился в городе Бат (графство Сомерсет, Великобритания) 11 сентября 1934 года. Получил образование в Вестминстерской школе и Магдален-колледже Оксфордского университета. Англиканин с рождения, в 1958 году Уэр принял Православие.

Долгое время он провел в монастыре святого Иоанна Богослова на острове Патмос (Греция); нередко бывал также в Иерусалиме и на Святой Горе Афон. В 1966 году принял священство и был пострижен в монашество с именем Каллист. С этого же года и вплоть до ухода на пенсию в 2001 году преподавал Православие в Оксфордском университете.

В 1982 году рукоположен во епископа Диоклийского, викария архиепископа Фиатирского и Великобританского (Константинопольский Патриархат). После епископской хиротонии остался в Оксфорде, где продолжал возглавлять греческий православный приход и читать лекции в университете.

После ухода на пенсию иерарх продолжал активно публиковать свои работы и читать лекции. 30 марта 2007 года он был возведен в сан митрополита.

Принимал участие в Международных экуменических конгрессах, проходивших в итальянском монастыре Бозе.

Самая известная книга митрополита Каллиста – The Orthodox Church («Православная Церковь») вышла в свет в 1963 году, еще до принятия им священного сана и монашества. Впоследствии неоднократно переиздавалась, в том числе и на русском языке.

Митрополит Каллист также осуществил перевод на английский язык значительного корпуса литургических и богословских текстов. В сотрудничестве с монахиней Марией он подготовил английскую версию Постной Триоди и Праздничной Минеи. Вместе с Г. Палмером и Ф. Шеррардом им были переведены четыре из пяти томов «Добротолюбия». Последний, пятый, том этого издания он редактировал вплоть до последних дней жизни. В настоящее время этот том готовится к изданию.

В последние месяцы жизни митрополит Каллист был тяжело болен. Вечером 22 августа его посетил митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев). Утром 23 августа иерарх совершил у одра болящего Божественную литургию и причастил его Святых Христовых Таин.

Митрополит Каллист скончался около часа ночи 24 августа. Через несколько минут митрополит Иларион в сослужении настоятеля оксфордского Николаевского прихода Сурожской епархии священника Стивена Платта совершил первую панихиду у одра почившего.