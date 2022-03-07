Скончался итальянский кардинал Агостино Каччавиллан

Утром 5 марта в Ватикане скончался 95-летний итальянский кардинал Агостино Каччавиллан, бывший президент Управления имуществом Апостольского Престола (APSA). Сообщает русская служба Vatican News.

Святейший Отец направил сестре иерарха телеграмму соболезнований, в которой пишет об образцовой преданности и остроте мышления, с которыми кардинал «щедро расточал на благо Церкви свои многочисленные таланты». Епископ Рима с благодарностью вспоминает служение кардинала, «которое началось в его родной епархии Виченцы и продолжилось на служении Святейшему Престолу через многочисленные задачи, выполняемые с большой компетентностью, неустанным самопожертвованием и радостной открытостью духа, особенно в области Папской дипломатии». Напоминая о различных должностях, которые в разных странах занимал кардинал Каччавиллан, Папа возносит молитвы, дабы по заступничеству Пресвятой Девы Марии Господь принял новопреставленного иерарха в Небесном Иерусалиме.

В понедельник 7 марта заупокойное богослужение по итальянскому кардиналу возглавит в Ватиканской базилике кардинал Джованни Баттиста Ре. В конце Святой Мессы у Алтаря кафедры Папа Франциск совершит погребальный обряд последнего прощания с покойным иерархом.

Агостино Каччавиллан родился 14 августа 1926 года в Новале-ди-Вальданьо, в провинции Виченца, был рукоположён в священники в 1949 году, защитил учёные степени в Папских Грегорианском и Латеранском университетах, а затем в Папской церковной академии. Служил в апостольских нунциатурах Филиппин, Испании, Португалии, Кении, Индии, Непала и США, был постоянным наблюдателем Святейшего Престола при Организации Объединенных Наций, Организации американских государств и Всемирной ассоциации юристов. В 1976 году принял епископскую хиротонию, с 1999 года возглавлял Управление имуществом Апостольского Престола. На консистории 2001 года святой Папа Иоанна Павел II возвёл иерарха в сан кардинала.

Со смертью Агостино Каччавиллана Коллегия кардиналов насчитывает 212 иерархов, из которых 119 избирателя и 93 без права голоса.