Скончался испанский кардинал Эдуардо Мартинес Сомало

Утром 10 августа в Ватикане скончался 94-летний испанский кардинал Эдуардо Мартинес Сомало, камерленго Священной Римской Церкви на конклаве 2005 года.

Мартинес Сомало родился 31 марта 1927 года в провинции Ла-Риоха на севере Испании; получил высшее образование в Папском Григорианском университете в Риме и в Папской церковной академии. В Папском Латеранском университете защитил докторскую диссертацию по каноническому праву. 19 марта 1950 года был рукоположён в священники и в 1956 году начал служение в Государственном секретариате Святейшего Престола. 13 декабря 1975 в Ватикане был хиротонисан в епископы и течение четырёх лет служил апостольским нунцием в Колумбии.

В мае 1979 года Папа Римский Иоанн Павел II назначил прелата заместителем государственного секретаря Ватикана, а 1988 году возвёл его в сан кардинала и назначил префектом ватиканской Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств. В 1992 году Мартинес Сомало перешёл в Конгрегацию по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни в качестве префекта и пребывал на этом посту до выхода на пенсию в 2004 году.

Со смертью Эдуардо Мартинеса Сомало Коллегия кардиналов насчитывает 219 иерархов, из которых 123 избирателя и 96 без права голоса.



Источник: Vatican News