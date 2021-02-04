Скончался диакон Антонио Санти

3 февраля сего года отошел в вечность диакон Антонио Санти, евангелизатор из Рабочей Миссии Святых Апостолов Петра и Павла (MOPP), в свое время стоявший у истоков организации «Каритас» в России.

В память о нём на портале Рускатолик.рф была опубликована краткая анкета — несколько слов, которые отец Антонио сам пожелал сказать о себе в Год посвященной Богу жизни, в 2015 году.

Имя и фамилия: Антонио Санти

Конгрегация: Рабочая Миссия Святых Апостолов Петра и Павла, MOPP

Сколько лет в монашестве: 44 года (на 2021 год — ровно 50 лет — Прим. Рускатолик.рф)

Служение (чем именно вы занимаетесь): диакон

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Кем вы хотели стать, когда вырастете? Ученым.

Ваши скрытые таланты: Бог знает.

Любимый библейский персонаж и почему? Иисус и Павел.

Ваш метод евангелизации окружающих: Свидетельство.

Самое ценное в общинной жизни: Терпение в любви.

А самое трудное? Терпение в любви.

Что для вас значит «посвященная жизнь»? Это не моя жизнь, а Его во мне.

Яркий или забавный эпизод из вашей монашеской жизни (ваши «Цветочки»)? Рождение и призвание в рождении.

Последняя прочитанная книга и пару слов о ней: «Господь мира», Т. Биссон.

Посоветуйте, что делать, если испытываешь трудности в молитве: Продолжайте испытание — Господь с вами всегда.