Скончался бывший глава католического епископата Индии архиепископ Мар Джозеф Поватхил

В Индии в возрасте 93 лет скончался бывший президент Конференции католических епископов страны архиепископ Сиро-Малабарской Католической Церкви Мар Джозеф Поватхил, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на the Hindu.

Заупокойное богослужение по архиепископу Поватхилу и его погребение прошло 21 марта в соборе Пресвятой Девы Марии в Чанганачерри, штат Керала.

Джозеф Поватхил родился в 1930 году в окрестностях Чанганачерри, в колледже изучал экономику, после чего учился в местной семинарии св. Фомы и Папской семинарии в Пуне. В 1962 году рукоположен во священника. В 1972 назначен вспомогательным епископом Чанганачерри и рукоположен в Риме Папой Павлом VI.

Монс. Поватхил был первым епископом Сиро-Малабарской Церкви, рукоположенным римским понтификом.

В 1977 году стал первым ординарием вновь созданной епархии Канджирапалли, которую возглавлял в течение девяти лет. С 1985 – архиепископ Чанганачерри.

В 1994-98 годах был президентом Конференции католических епископов Индии. Также в разные годы занимал посты председателя Совета католических епископов Кералы, председателя Комиссии по образованию епископской конференции, председателя Межцерковного совета по образованию. В качестве епископа и архиепископа создал несколько благотворительных организаций, в том числе помогающих детям и молодежи из бедных семей получить образование. По инициативе архиепископа Поватхила были созданы несколько школ, Движение католической молодежи Кералы и Центр археологических исследований индийского христианства.

Архиепископ Поватхил ушел на покой в январе 2007 года.