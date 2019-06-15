Сиро-католический священник из Лондона стал архиепископом-коадъютором Мосула

Новый архиепископ-коадьютор будет управлять сиро-католическим архидиоцезом Мосула (Ирак) наряду с архиепископом Йоханной Петросом Моше. Монсеньор Низар Семаан, ранее служивший в Великобритании, был рукоположен 7 июня в своем родном городе Бахдиде (Каракоше) на севере Ирака, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на сайт Международного католического благотворительного фонда «Помощь Церкви в нужде».

Церемония прошла в церкви Непорочного Зачатия – самой большой в Ираке. Длившуюся около трех часов службу провел Сиро-католический Патриарх Антиохийский Игнатий Иосиф III Юнан. Монсеньор Семаан был рукоположен в сан священника в том же храме в 1991 году. С 2005 года он служил в Лондоне. По окончании службы новый архиепископ поблагодарил всех собравшихся и рассказал о том, как Патриарх Игнатий позвонил ему в восемь утра в субботу с предложением назначить его на кафедру Мосула, дав десять дней на раздумья.

На церемонию в церкви Непорочного Зачатия пришли около 600 верующих, а также несколько халдо-католических и православных епископов, представители властей и военных. Родственницы монсеньора Семаана, пришедшие на богослужение, были одеты в черное в память о недавно скончавшемся отце прелата.

Бахдида (или Каракош) – город с преимущественно христианским населением, был захвачен боевиками ИГИЛ в 2014 году, и все жители были вынуждены его покинуть. После изгнания экстремистов в 2016 году в Бахдиду вернулись более 25 тысяч христиан. Фонд «Помощь Церкви в нужде» выделил 100 тысяч евро на восстановление церкви Непорочного Зачатия, помогает восстанавливать другие храмы города, а также принял участие в масштабном проекте восстановления жилых домов. По данным на 2018 год, удалось отстроить свыше 2 тысяч из почти 7 тысяч домов, перенесших серьезные разрушения.