Сиро-католический архиепископ: христиане не будут участвовать в муниципальных выборах в Рожаве

Большинство христиан Сирийского Курдистана не признают легитимности предстоящих муниципальных выборов и не будут в них участвовать, заявил сиро-католический архиепископ Хасаке-Нисиби Иосиф Абдель Джалил Чами. Подробности сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на агентство Fides.

Местные выборы в самопровозглашенном регионе, населенном преимущественно курдами, назначены на 11 июня. Голосование пройдет в 121 муниципалитете в семи кантонах региона, также известного как Автономная администрация северной и восточной Сирии, или Рожава. В выборах могут принять участие до 6 млн избирателей. Было зарегистрировано более 5 тысяч кандидатов, представляющих 43 политические партии. Некоторые из этих движений, в частности, Ассирийская демократическая партия, заявляют о поддержке интересов христианского населения.

«Ситуация тяжелая, христиане недовольны. Большинство из них не признают легитимности и ценности этих выборов и не будут голосовать», – сказал иерарх. По словам архиепископа Чами, христианских мужчин и юношей мобилизуют в курдские боевые отряды, у христиан часто конфискуют дома и земли, в то время как местные власти не могут гарантировать постоянное энерго- и водоснабжение жилых домов.

Автономная администрация северной и восточной Сирии была создана в 2012 году после подписания соглашения между двумя ведущими политическими силами сирийских курдов. Автономия не признана официальным Дамаском. С 2016 года представительства Сирийского Курдистана действуют в Москве, Берлине и Париже.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы в Рожаве представляют угрозу территориальной целостности Сирии и пригрозил военной интервенцией. Посольство США в Дамаске заявило, что в самопровозглашенном регионе «условий для свободных, прозрачных, справедливых и инклюзивных выборов пока нет» и призвало перенести голосование.