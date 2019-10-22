Сирийский францисканец: готовность сердца открывает все двери

О жизни своего прихода в условиях гуманитарного кризиса рассказал францисканский священник из Алеппо Ибрагим Ас-Сабаг на международной научной конференции в Сериате «Универсальность и индивидуальные истории. Призвание Церкви», которую провел 11-13 октября итальянский фонд «Христианская Россия». Отец Ас-Сабаг кратко описал религиозную ситуацию в Сирии, коснувшись политических и экономических противоречий в этой стране, измученной вооруженным конфликтом.

Он отметил серьезнейший кризис доверия в сирийском обществе по отношению к «другим» и поставил вопрос: можно ли жить вместе несмотря на то что случилось? В Алеппо существует традиция встреч между членами разных христианских общин, а также между христианами и мусульманами. Отец Ас-Сабаг убежден, что такая модель может послужить примером для всего мира: «Как мы пытаемся жить в обществе с множественными ранами и стараемся улучшить это общество?». Он призвал избавиться от стереотипов в отношении «другого» и не делать излишних обобщений. «Не надо ждать инициативы от другого, надо самим сделать первый шаг навстречу. Есть много насилия, связанного с идеей ‘священной войны’. Но есть и поиск мира, много людей хотят познакомиться со Христом. Они в Церкви чувствуют себя в мире с собой и с другими».

Францисканец напомнил, что в Алеппо две епархии – православная и сиро-яковитская – остались без епископов. Митрополиты Павел (Язиджи) и Юханна Ибрагим были похищены еще в апреле 2013 года, и неизвестно, живы ли они. Их паства испытывает большие трудности. Католики тоже не были готовы жить и действовать в условиях такого кризиса, продолжил отец Ибрагим Ас-Сабаг. Чтобы сориентироваться, ежемесячно проводятся межцерковные встречи. «Встречаемся и рассуждаем вместе, ищем путь, чтобы идти дальше. Мы, христиане, открыли для себя призвание милосердия. Наши храмы разрушены, но надо восстановить человека, образ и подобие Божие, который оказался лишен своего достоинства», – отметил священник. «Раньше мы встречались из дипломатии, а сейчас – потому что любим друг друга. Мы обсуждаем, что можем сделать сообща. Например, восстановить тротуары, чтобы Алеппо был красивее. Для этого мы пригласили на нашу встречу мэра. Есть молодые христиане, которые стараются украшать и благоустраивать город. Мы должны помочь гражданским властям. Когда я стал настоятелем прихода, я думал, что должен сначала печься о своих чадах. Но Господь не принял этой моей стратегии. Мы приняли 100 мусульманских детей – внутренних беженцев, многие из которых – инвалиды. Также наши молодые христиане посещают детей с онкологическими заболеваниями в городской больнице. Сейчас мы помогаем 2700 семьям в восстановлении разрушенных домов. Наша задача – помочь христианским семьям, чтобы они не оставляли свою родину», – сказал о. Ас-Сабаг.

По словам священника, он приехал на место своего служения без материальных средств, «но с сердцем, открытым Господу, и Он всё устроил». «Чтобы ответить на материальные вызовы, нужно иметь готовность сердца – это то, что открывает все двери. Мы – бедная община Алеппо, но мы и богатая, потому что нам удается отдать другим», – отметил францисканский монах. «Господь решил убрать ковер из-под наших ног, – образно описал он трудности, испытываемые сирийскими христианами. – Мы не можем достичь мира, закрыв рот. Мы перестанем быть собой, если не будем говорить о Христе». «Мы чувствуем себя любимыми Христом, и эта любовь заставляет нас помогать другим. Мы осознаём ответственность миссии, поэтому мы должны выйти, чтобы омыть ноги всего человечества. Чем более мы приближены ко Христу, тем больше это нас обращает к другим. Евхаристия – это вершина общения с Иисусом и другими. Это единство с Господом, но и единство между нами. Быть ответственным по отношению к другому – это любить ближнего как самого себя».

В сирийском обществе, по словам о. Ас-Сабага, много предубеждений против «другого» – «и у нас, христиан, к сожалению, тоже – мы с этим выросли». Например, горожане нередко предубеждены против деревенских жителей, люди часто противопоставляют себя другим: «я выше, красивее и богаче, чем кто-то». Также и в западном обществе сильны предубеждения – сегодня, к примеру, против России, отметил он. «Я сам до сих пор борюсь с предубеждениями моего детского воспитания. Мы должны идти навстречу другому, воевать духовно, перестроить ментальность. Господь умер на кресте ради всего человечества», – заключил священник.

Источник: Благовест-инфо