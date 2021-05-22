Сирийские иерархи просят ООН вмешаться в израильско-палестинский конфликт

Католические епископы и Патриархи завершили ежегодную встречу и констатировали ухудшение ситуации сирийцев во многих аспектах. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

С 18 по 20 мая в Алеппо проходила ежегодная встреча Совета Патриархов и католических епископов Сирии. В работах Совета принимал участие апостольский нунций Сирии кардинал Марио Дзенари.

В центре встречи была тяжелая гуманитарная ситуация в стране, изнуренной десятилетней войной и экономическим кризисом, а также пандемией COVID-19. В этих условиях важную поддержку населению оказывает местное отделение «Каритас»: эта помощь адресована всем без исключения, независимо от религиозной и этнической принадлежности, и через нее Церковь дает зримое свидетельство своего присутствия среди нуждающихся и страждущих, число которых растет с каждым днем.

Иерархи коснулись вопроса массовой эмиграции сирийцев, в особенности молодежи, не представляющей своего будущего в Сирии. Католические Патриархи и епископы вновь заявили о неприемлемости экономических санкций, наложенных на Сирию администрацией Трампа, и осудили действия израильской армии в секторе Газа, требуя вмешательства ООН для предотвращения эскалации конфликта.

Иерархи упомянули о плодах недавнего апостольского визита Папы Франциска в Ирак и направили Святейшему Отцу благодарственное письмо, выражая признательность за его интерес к Сирии, защиту обездоленных, угнетенных и отверженных, за его постоянный призыв к всеобщему братству, особенно отчетливо прозвучавший в энциклике Fratelli tutti.

Что касается предстоящих выборов в Сирии, запланированных на 26 мая, то епископы обратились к сирийским гражданам с увещанием принять участие в голосовании.