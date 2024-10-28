Синодальность: миссионерство начинается с обращения

Итоговый документ Генеральной ассамблеи Синода епископов, целиком одобренный ассамблеей, освещает и продвигает церковный опыт, основанный на «общении, участии и миссии», предлагая новую концепцию, которая меняет устоявшиеся практики.

Документ состоит из 155 параграфов и будет сразу опубликован, не становясь предметом специального увещания Святейшего Отца: Папа Франциск решил, что его немедленное распространение поможет вдохновить церковную жизнь. «Синодальный процесс не заканчивается с завершением ассамблеи, а продолжается этапом реализации (9), привлекая всех к ежедневному пути, используя синодальную методологию консультирования и духовного распознавания, определяя конкретные методы и программы становления, чтобы достичь реального синодального обращения в различных церковных реалиях» (9). В частности, документ призывает епископов проявлять высокую степень прозрачности и подотчётности, в то время как, по словам кардинала Фернандеса, префекта Департамента вероучения, продолжается работа по расширению роли и влияния женщин.

В тексте выделяются два ключевых слова, связанных с обращением, – «отношения», как образ бытия Церкви, и «связи», отражающие динамичный обмен дарами между Церквями. Именно поместные Церкви занимают центральное место в миссионерской перспективе, составляющей основу синодального опыта, где все структуры служат миссии, а миряне всё больше становятся её центром и главным деятелем. В этом контексте особенно подчёркивается фактор привязанности «к определённому месту». Также значимым является предложение, чтобы перед публикацией важных нормативных актов департаменты Святейшего Престола проводили надлежащие консультации с епископскими конференциями и соответствующими органами восточных католических Церквей (135).



Структура документа

Заключительный документ состоит из пяти частей (11). За первой частью, «Сердце синодальности», следует вторая – «Вместе на лодке Петра», посвящённая духовному переустройству отношений, которые формируют христианскую общину и миссию в переплетении призваний, харизм и служений. Третья часть – «По Слову Твоему» – выделяет три взаимосвязанные практики: церковное распознавание, процессы принятия решений, культуру прозрачности, отчётности и оценки. Четвёртая часть – «Обильный улов» – описывает новые способы обмена дарами и укрепления связей, объединяющих Церковь, на фоне глубоких изменений опыта укоренённости на определённом месте. Наконец, пятая часть – «Так и Я посылаю вас» – сосредотачивается на первом необходимом шаге: содействии всеобщей подготовке к миссионерской синодальности. На страницах документа особенно выделяются евангельские повествования о воскресении (12).



Раны Воскресшего продолжают кровоточить

Введение к документу (1-12) сразу проясняет, что Синод – это «возрождённый опыт встречи с Воскресшим, которую ученики пережили пасхальным вечером в Сионской горнице» (1). «Созерцая Воскресшего, – говорится в документе, – мы также видели следы Его ран <…> которые продолжают кровоточить в теле множества братьев и сестёр, в том числе и по нашей вине. Взгляд на Господа не отвлекает нас от драматических событий истории, но открывает глаза на окружающую и проникающую в нас боль: на лица детей, охваченных ужасом войны, на рыдающих матерей, на разбитые мечты молодёжи, на беженцев в опасных путешествиях, на жертв климатических изменений и социальной несправедливости» (2). Вспоминая о множестве войн, Синод поддержал «неоднократные призывы Папы Франциска к миру, осудив логику насилия, ненависти и мести» (2). Кроме того, синодальный путь носит ярко выраженный экуменический характер, направленный на достижение полного и зримого христианского единства (4). Этот процесс стал «подлинным актом дальнейшего восприятия идей Второго Ватиканского собора, продолжая вдохновение и усиливая его пророческую силу для современного мира» (5). Не всё далось легко: «Мы не скрываем, что испытали трудности, сопротивление изменениям и искушение ставить собственные идеи выше Слова Божьего и практики распознавания» (6).



Сердце синодальности

Первая часть документа (13-48) начинается с размышлений о «Церкви как Народе Божьем, Таинстве единства» (15-20) и «сакраментальных корнях Народа Божьего» (21-27). Примечательно, что благодаря опыту последних лет смысл терминов «синодальность» и «синодальный» стал «гораздо лучше восприниматься и в ещё большей степени воплощаться в жизнь» (28). «Всё чаще эти термины ассоциируются с желанием видеть Церковь более близкой к людям и ориентированной на отношения, домом и семьёй Божьей» (28). «Говоря простым и обобщенным языком, можно сказать, что синодальность – это путь духовного обновления и структурной реформы, направленный на то, чтобы сделать Церковь более участливой и миссионерской, способной идти вместе с каждым человеком, излучая свет Христа» (28). Учитывая, что единство Церкви не означает единообразия, «понимание контекстов, культур и разнообразия, а также отношений между ними является ключом к росту миссионерской синодальной Церкви» (40), с акцентом на отношения с другими религиозными традициями, для созидания лучшего и мирного мира (41).



Преобразование отношений

Во второй части документа (49-77) подчёркивается, что «Церковь должна уметь питать отношения – с Господом, между мужчинами и женщинами, в семьях, общинах, между всеми христианами, социальными группами, религиями, творением» (50). Упоминается, что «некоторые также поделились болью, чувствуя себя отверженными или осуждёнными» (50). «Поэтому, чтобы стать синодальной Церковью, требуется подлинное обращение в сфере отношений. Мы должны заново учиться у Евангелия тому, что забота об отношениях и связях – не стратегия для повышения организационной эффективности, а способ, которым Бог Отец явил Себя в Иисусе и в Святом Духе» (50).

«Многочисленные выражения боли и страданий женщин – как мирянок, так и монахинь из всех регионов и континентов – во время синодального процесса показали, что мы часто не справляемся с задачей» (52). Призыв к обновлению отношений в Господе Иисусе звучит во множестве контекстов, связанных с культурным плюрализмом и с искажённой логикой взаимоотношений, противоречащей евангельскому духу (53). В документе подчёркивается, что «именно из этой динамики вырастают многие беды, от которых страдает мир» (54). Однако «самая радикальная и драматичная закрытость – в отношении самой человеческой жизни, что приводит к отвержению детей начиная с утробы матери, а также стариков» (54).



Миссионерские служения

Раздел «Харизмы, призвание и служения для миссии» (57-67) занимает центральное место в документе, фокусируясь на самом широком участии мирян. Служение рукоположённых клириков «содействует гармонии» (68); в частности, служение епископа призвано «слагать воедино дары Святого Духа» (69-71). Среди прочих вопросов отмечается, что «характерная связь епископа с поместной Церковью сегодня недостаточно ясна в случае титулярных епископов, например, Папских представителей и тех, кто служит в Римской Курии». Вместе с епископом пресвитеры и диаконы (72-73) призваны для «сотрудничества рукоположённых служителей в синодальной Церкви» (74). Важен также опыт «синодальной духовности» (43-48), ведь «если не будет личной и общинной духовной глубины, синодальность превратится в организационный подход» (44). В документе отмечается, что «смиренное следование синодальному стилю позволяет Церкви быть пророческим голосом для современного мира» (47).



Преобразование процессов

В третьей части документа (79-108) сразу подчёркивается: «В молитве и братском диалоге мы осознали, что церковное распознавание, забота о процессах принятия решений, стремление к подотчётности в своих действиях и оценка принятых решений – это практики, с помощью которых мы отвечаем на Слово Божье, указывающее пути миссии» (79). Эти элементы тесно взаимосвязаны: «Процессы принятия решений нуждаются в церковном различении, которое требует внимательного слушания в атмосфере доверия, поддерживаемого прозрачностью и подотчётностью. Доверие должно быть взаимным: те, кто принимает решения, должны уметь доверять и слушать Народ Божий, который, в свою очередь, должен иметь доверие к тем, кто находится у власти» (80). «Церковное распознавание ради миссии» (81–86) не является организационной техникой, но духовной практикой, которую следует проживать в вере; оно «не сводится к утверждению личной или коллективной точек зрения и не решается простой суммой отдельных мнений» (82). Порядок принятия решений (87-94), прозрачность, подотчётность, оценка (95-102), синодальность и органы участия (103-108) являются центральными пунктами документа, проистекающими из опыта Синода.



Преобразование связей

«В эпоху, когда меняется опыт пребывания на местах, где Церковь укоренена и паломничает, необходимо развивать новые формы обмена дарами и укрепления объединяющих связей, которые поддерживаются служением епископов в общении друг с другом и с Епископом Рима»: такова суть четвёртой части документа (109-139). Выражение «укоренена и паломничает» (110-119) напоминает, что «Церковь невозможно понять без укоренённости на конкретной территории, в пространстве и времени, где формируется общий опыт встречи с Богом, нашим Спасителем» (110). Кроме того, итоговый документ обращает внимание на феномены человеческой мобильности и цифровой культуры (112-113). В этом контексте совместный путь «учеников Иисуса со множеством харизм и служений, а также обмен дарами между Церквами служат действенными знаками присутствия Божьей любви и милосердия во Христе» (120). «Перспектива общения в обмене дарами является вдохновляющим критерием отношений между Церквами» (124). Согласно документу, узами единства являются епископские конференции и церковные ассамблеи (124-129). Особо выделяется синодальное размышление о служении Епископа Рима (130-139). Именно в духе сотрудничества и внимательного слушания «перед публикацией важных нормативных документов департаментам рекомендуется проводить консультации с епископскими конференциями и соответствующими органами восточных католических Церквей» (135).



Становление народа учеников-миссионеров

«Чтобы святой Народ Божий мог свидетельствовать всем о радости Евангелия и возрастать в практике синодальности, ему необходима адекватная подготовка: прежде всего наставление к свободе сыновей и дочерей Божьих, следующих за Иисусом Христом, Которого созерцают в молитве и узнаваемым в бедных», – говорится в пятой части документа (140-151). «Одно из наиболее сильных общих требований, прозвучавших в ходе синодального процесса, заключается в том, что подготовка должна быть всесторонней, постоянной и совместной» (143). В документе подчёркивается важность «обмена дарами между различными призваниями (общение) для служения (миссия) в духе вовлечённости и обучения распределённой ответственности (участие)» (147). «Другой важной областью является продвижение в каждой церковной среде культуры защиты, чтобы общины становились всё более безопасными местами для несовершеннолетних и уязвимых людей» (150). «Среди Народа Божьего должны получить более широкое распространение темы социальной доктрины Церкви, стремления к миру и справедливости, заботы о общем доме, а также межкультурного и межрелигиозного диалога» (151).



Преданность Пресвятой Богородице

В документе подчёркивается (154): «Участвуя в синодальном процессе, мы заново осознали, что спасение, которое мы принимаем и возвещаем, проходит через отношения. Это спасение мы переживаем и свидетельствуем о нём вместе. История, несмотря на все усилия, отмечена трагедиями войны, борьбой за власть, тысячей проявлений несправедливости и притеснения. Но мы также знаем, что Святой Дух вложил в сердце каждого человека глубокое и молчаливое желание подлинных отношений и истинных связей. Само творение вещает о единстве и взаимообмене, о многообразии и взаимодействии различных форм жизни».

Текст завершается молитвой к Пресвятой Деве Марии, дабы она «научила нас быть народом учеников-миссионеров, идущих вместе: синодальной Церковью» (155).



Джампаоло Маттеи

Источник: русская служба Vatican News