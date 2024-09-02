Синодальность: католики Европы ищут пути обновления

В австрийском Линце состоялась трехдневная богословская дискуссия представителей европейских поместных Церквей в рамках подготовки ко Второй сессии XVI Очередной генеральной ассамблеи Синода епископов по теме синодальности, которая пройдет в октябре 2024 года, сообщает Vatican News.

Во встрече, которая проходила с 29 по 31 августа 2024 года, приняли участие 43 кардинала, епископа и богослова. Главной темой обсуждения стала «синодальность» — направление, определенное Папой Франциском.

Хотя общее заявление по итогам встречи не опубликовано, отчеты шести языковых групп дают представление о содержании дискуссий вокруг рабочего документа — Instrumentum Laboris.

Участники отметили, что Католическая Церковь в Европе «разделена и устала». Церковь ожидает «исцеления коллективных ран», большего смирения и открытости миру. Подчеркивалось, что «Европа больше не является центром Церкви, хотя сердце Церкви по-прежнему находится в Риме».

Среди других важных тем обсуждались преодоление клерикализма, роль женщин в Церкви, прозрачность и ответственность в управлении, а также возможность проведения Европейского Синода.

Участники признали, что синодальный процесс был очень плодотворным и его следует продолжать. Предлагалось проводить регулярные встречи на всех уровнях Церкви после завершения Генеральной ассамблеи Синода епископов.