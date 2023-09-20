Синод епископов в Ватикане намерен стать «самым экологическим»

Генеральный секретариат Синода намерен внести свой вклад в дело защиты творения путем компенсации остаточных выбросов CO2, вызванных предстоящий XVI Генеральной Ассамблеей Архиерейского Синода.

«Синод осознает актуальность проблемы глобального потепления и поэтому решил нейтрализовать свой экологический баланс с точки зрения выбросов парниковых газов», — говорится в специальном сообщении.

Это станет возможным благодаря экономической поддержке фонда «Планета SOS» и технической помощи компании LifeGate, которая уже провела эксперимент по случаю Синодального собрания 2019 года.

Присоединение Синода к проекту Zero Impact компании LifeGate включает в себя целый процесс, первым из которых является количественное определение выбросов CO2 в атмосферу при осуществлении всех видов деятельности.

Сокращение выбросов CO2 Синодом будет осуществлено благодаря стратегии оптимизации ресурсов и сокращения потребления и сырья. Речь идет, например, об оптимизации логистики, выборе возобновляемой энергии, проведении мероприятия без пластика, исключении нерационального использования ресурсов, выборе низкоуглеродной диеты для питания, отказе от бумажных приглашений, выборе использования только переработанной и сертифицированной бумаги.

Остаточные выбросы CO2 будут компенсированы проектами повышения энергоэффективности. Они сократят выбросы CO2 за счет внедрения более эффективных технологий, как с точки зрения потребления, так и с точки зрения использования и применения ресурсов.



(На фото — солнечные панели в зале Павла VI в Ватикане)



Источник: Vatican News