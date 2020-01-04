Симпозиум о призваниях проходит в Риме

C 3 по 5 января в Риме проходит симпозиум, организованный Управлением пастырского служения призваниям при Епископской конференции Италии. Конференция адресована не только семинаристам, но и региональным и епархиальным ответственным за попечение о призваниях, ректорам духовных семинарий, катехизаторам и пастырским работникам. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Главной темой выступлений являются слова, с которыми Папа Франциск часто обращается к молодым людям, призывая их «искать Господа, хранить Его Слово, стараться отвечать на него своей жизнью, возрастать в добродетелях». В интервью Ватиканскому радио о. Микеле Джанола, директор Итальянского управления пастырского служения призваниям, отметил: «Мы часто заявляем о призвании как о счастье, – как будто речь идёт о мечте, оторванной от реального мира. Но это не так. Когда мы говорим о счастливых людях, то имеем в виду тех, кто решили следовать за Господом, но в то же время с радостью принимают все тяготы и страдания, связанные с таким решением. Ведь именно это делает существование плодотворным, то есть, позволяет жить счастливой жизнью».

Особенно важна на путях призвания подготовка в духовной семинарии; Папа Франциск называет её «домом молитвы, учёбы и единства». «Все дороги призвания, – подчеркнул в интервью о. Джанола, – нуждаются в особом пространстве, где можно обрести подлинный опыт служения Господу, а также побороть свои сомнения и понять, что значит жить в братстве. Период семинарии является привилегированным временем для этих молодых людей, потому что благодаря наставникам, молитве и обучению они получают возможность ответить на вопрос: должна ли их первоначальная интуиция конкретизироваться в священстве либо это останется только опытом жизненного пути».

Папа Франциск неоднократно подчёркивал важность распознавания, которое касается не только будущих священников, но и всех верующих. По этому поводу о. Микеле Джанола сказал: «Во все времена жизни мы призваны различать, как мы сегодня можем преуспеть в наших отношениях с Господом; понять, как лучше себя вести. Призвание к священству становится ответом на призыв Иисуса, Который прекрасно знает все наши самые сокровенные желания. Господь помогает нам выбирать лишь то, чего мы действительно хотим, даже если поначалу мы это, возможно, плохо понимаем».

Только так счастливая жизнь, обещанная Евангелием, становится плодотворной. «На самом деле, когда вы мечтаете о счастье, вы ищете Иисуса, – говорил святой Иоанн Павел II десяткам тысяч молодых людей, собравшимся на поле Тор Вергата 19 августа 2000 года. – Именно Господь пробуждает в вас желание сделать жизнь великой, следовать идеалу и не позволить поглотить себя посредственности; именно Он даёт мужество смиренно и настойчиво стремиться к улучшению самих себя и общества, делая его более человечным и братским».