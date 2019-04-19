Сибирские католики вступили в Священное Пасхальное Триденствие: Месса воспоминания Тайной Вечери в Кафедральном соборе Преображенской епархии

Месса воспоминания Тайной Вечери, которую служат в Великий Четверг вечером, открывает собой период Священного Пасхального Триденствия, сама будучи посвящена установлению двух основополагающих для жизни Церкви Таинств – Евхаристии и Священства. В Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске сюда добавляется еще один мотив для радости – в этот день отмечают свой главный праздник сестры-евхаристки вот уже более двух десятилетий осуществляющие свое служение в центре нашей епархии.

Пение Слава в вышних Богу… совершается на этой Мессе под звон колоколов, но сразу после этого умолкают музыкальные инструменты, все колокола и колокольчики. В следующий раз они зазвучат только на Мессе Навечерия Пасхи. Правящий архиерей, подражая жесту Иисуса Христа, омывшего ноги ученикам, моет ноги двенадцати мужчинам в пресвитерии: священникам, семинаристам, министрантам… Святое Причастие всем верным преподается вечером Великого Четверга под двумя видами, а после окончания богослужения Святые Дары в процессии под пение гимна св. Фомы Аквинского Pange lingua препровождают в «запасную дарохранительницу» в часовне нижнего храма. Здесь самые стойкие верные проведут в молитве всю ночь, следуя призыву Иисуса Христа в Гефсиманском саду, попросившего апостолов бодрствовать вместе с Ним.

Всё это – общие моменты, характерные для каждой Мессы Воспоминания Тайной Вечери, повторяющиеся из года в год. А особенностью этой Мессы в текущем году стала как всегда глубокая и вдумчивая проповедь настоятеля Кафедрального собора о. Дениса Марчишина, в которой он размышлял о сущности человеческой жизни в свете Пасхального события. Земная жизнь скоропреходяща, непрочна, подвержена случаю и сопряжена со многими тяготами. О том нам свидетельствуют многочисленные знамения, ближайшее по времени из которых – пожар в соборе Парижской Богоматери в начале Страстной недели. Однако же там, где есть вера, за любым разрушением следует восстановление, за смертью – воскресение, за мраком – свет, а начинается этот процесс с собственной души. Это человеческая душа, подобно птице Фениксу, восстает из пепла, приступая к Таинствам Исповеди и Евхаристии, в которых Господь спасает от пожара греха и восстанавливает разрушенные тем же грехом башню, кровлю и стены нашего «внутреннего человека». Многоразличные тяготы текущей жизни преодолеваются там, где мы научаемся любить тех, кто рядом, щедро делимся с ними не только материальными и духовными благами, но и самими собой, «расточаем себя», дарим себя, как это сделал наш Господь на Тайной Вечере, принося Себя в Жертву на Голгофе, как это Он продолжает делать теперь в Таинстве Алтаря, где бы оно ни совершалось на земле. Для христианина, который живет или, по крайней мере, старается жить так, не страшны ни глады, ни моры, ни войны, ни пожары, ни нежданные разрушения. Сама смерть в таком случае чревата семенами жизни.

Еще одна особенность сегодняшнего богослужения – то обстоятельство, что община Кафедрального собора Преображенской епархии стала больше на двенадцать человек – тех крещеных, но не имевших прежде общения с Католической Церковью, кто, пройдя годичный курс катехизации, принял в этот день свое Первое Святое Причастие.

О первом богослужении Священного Пасхального Триденствия рассказывает яркий фоторепортаж студии КАНА: