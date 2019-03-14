Шесть лет понтификата Папы Франциска в цифрах

13 марта 2019 г. Папа Франциск отметил шестую годовщину своего избрания на Престол Святого Петра. Вот некоторые итоги прошедших лет его понтификата:

— Папа Франциск произнес 1000 проповедей, из которых 670 были сказаны экспромтом на утренних Мессах в часовне Дома Святой Марфы, где Понтифик постоянно проживает.

— На счету Папы Франциска 1200 публичных выступлений, в том числе: 264 катехезы на общих аудиенциях по средам (темы циклов: «Год веры», «Таинства», «Дары Духа Святого», «Церковь», «Семья», «Святая Месса», «Милосердие», «Божьи Заповеди», «Молитва Господня»); 342 поучения перед полуденной молитвой Angelus/Regina Caeli в воскресенья и праздники.

— Папа Франциск написал две Энциклики («Lumen fidei» и «Laudato si'») и три Апостольских обращения («Evangelii gaudium», «Amoris laetitia», «Gaudete et exsultate»). В настоящее время готовится очередное его Апостольское обращение по итогам Генеральной ассамблеи Синода епископов, прошедшей в октябре 2018 г. и посвященной делам молодежи.

— Папа Франциск подписал 36 Апостольских конституций и 27 Апостольских посланий Motu proprio, представляющих собой реакцию на актуальные вызовы и проблемы, а также одну буллу, коей провозгласил Святой Год Божия Милосердия.

— Папа Франциск созвал и возглавил три Генеральных ассамблеи Синода Епископов.

— Папа Франциск нанес 27 международных визитов, в ходе которых посетил 41 страну, а также совершил 24 пастырских поездки в пределах Италии.

— Папа Франциск произвел 49 канонизаций и свыше 1100 беатификаций, в том числе причислив к лику святых трех своих предшественников — Иоанна XXIII, Иоанна Павла II и Павла VI, Мать Терезу Калькуттскую, архиепископа Оскара Арнульфо Ромеро, родителей св. Терезы от Младенца Иисуса Луи и Мари-Зели Мартен, свидетелей Фатимских явлений Пресвятой Богородицы Франсишка и Жасинту Марту.

— Канал Папы Франциска в Twitter’е, имеющий 9 языковых версий, читает 50 миллионов человек, а на его страницу в Instagram подписано 6 миллионов человек.

По материалам Vatican News