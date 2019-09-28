Сформулирована тема Папского послания на Всемирный день социальных коммуникаций

«’Чтобы ты рассказывал сыну твоему’. Жизнь творит историю». Эту тему избрал Папа Франциск для 54-го Всемирного дня социальных коммуникаций, который будет отмечаться 24 января 2020 года в день литургической памяти святого Франциска Сальского, покровителя католических СМИ. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Выбором данной темы, взятой из десятой главы Книги Исхода, Святейший Отец подчёркивает ту особую ценность, которую имеет в коммуникации между людьми наследие памяти. Папа неоднократно заявлял, что будущее невозможно без крепких связей с прожитой историей: память следует рассматривать не в статическом, а скорее в динамическом измерении. Через память происходит передача от одного поколения к другому истории, надежды, мечты и переживаний.

Кроме того, тема предстоящего Всемирного дня социальных коммуникаций напоминает о том, что каждый рассказ рождается из жизни, из встречи с другим человеком. Таким образом, коммуникация, общение связывает память с жизнью. Иисус прибегал к притчам, дабы передать жизненную силу Царства Божьего, оставляя слушателям свободу принимать эти истории и связывать их с самими собой. Сила истории любого человека выражается в способности произвести перемены. Эта преобразующая сила содержится в житиях святых, на которых мы пытаемся равняться. Святейший Отец неоднократно говорил об этом, и недавно призвал Департамент коммуникации Святейшего Престола в должной мере использовать «огромное богатство», заложенное в свидетельстве жизни мучеников.

В центр своего размышления Папа ставит человека с его отношениями и его врожденной способностью общаться. Епископ Рима просит всех людей плодотворно использовать этот талант: сделать из коммуникации инструмент созидания мостов, чтобы объединяться с братьями и делиться с ними красотой бытия во времена, отмеченные противостоянием и разобщённостью.