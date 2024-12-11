Серебряный юбилей монашеских обетов сестры Дженни Марии MC отметили в Томске (+ ФОТО)

В воскресенье 8 декабря в томской общине Сестер Матери Терезы тепло помолились о сестре Дженни Марии MC, которая отметила 25-летие своих монашеских обетов.

Торжественную Мессу возглавил Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт. Его Преосвященству сослужили собратья-священники из Общества Иисуса – Кшиштоф Корольчук SJ, Овсеп Меликсетян SJ и Пётр Шиманский SJ.

Вместе с Сёстрами-Миссионерками Божественной любви (Сестрами Матери Терезы, или Миссионерами Милосердия) за Литургией молились монахини из Конгрегации Сестёр-Евхаристок.

В начале Св. Мессы сестра Серафима зажгла 25 свечей — в знак 25 лет своего посвящения Богу. И каждая свеча, в свою очередь, символизировала светильник «мудрой девы» из Евангелия от Матфея (Мф 25,1-13), с которой выходят навстречу Спасителю.

Слово проповеди сказал приехавший вместе с Владыкой настоятель кафедрального собора в Новосибирске о. Кшиштоф Корольчук, который долгое время служил в томской общине иезуитов и хорошо знает местных Сестёр Матери Терезы.

Вслед за проповедью сестра-юбиляр обновила свои вечные обеты. Монахиня из Индии приехала в Россию в 2006 году; несколько лет несла служение в Новосибирске. Последние три года она принадлежит к общине Сестер-Миссионерок Божественной любви в Томске.

После Благодарственной Мессы все спустились в столовую, где Отец Епископ сказал сердечное поздравительное слово и поблагодарил сестру Дженни Марию за её ответ на призыв Иисуса следовать за Ним, за её постоянство и пример свидетельства, пожелал дорогой сестре быть верной выбранному пути и с такой же радостью нести далее принятый Божий дар.

Завершилось торжество за щедрым столом в дружеском сестринском, братском и священническом общении. А сама виновница торжества была очень радостна и искренне тронута за этот светлый подарок праздника.



По информации с. Анастасии Сальниковой SJE