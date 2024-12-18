Сербский Патриарх встретился с президентом Папской академии защиты жизни

Патриарх Сербский Порфирий принял 16 декабря в патриаршем дворце в Белграде архиепископа Винченцо Палью, президента Папской академии защиты жизни, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на официальный сайт Сербской Православной Церкви.

Выразив обеспокоенность глубоким кризисом и конфликтами в различных частях мира, предстоятель СПЦ и ватиканский прелат обсудили, каким образом Православная и Римско-Католическая Церкви, а также каждый христианин могут внести свой вклад в снижение напряженности и установление мира. По общему мнению Патриарха Порфирия и архиепископа Пальи, очень важно, чтобы, несмотря на существующие трудности, христиане продолжали бороться за мир и утверждение идеалов человечности.

Собеседники также отметили важность возведения в кардинальское достоинство католического архиепископа Белграда Ладислава Немета. Патриарх Порфирий снова выразил благодарность Ватикану за его принципиальную и основанную на международном праве позицию по Косово и Метохии как неотъемлемой части Сербии.