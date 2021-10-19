Сербия и Ватикан: история отношений

В Папском Латеранском университете в Риме открылась выставка, посвященная истории двусторонних отношений между Святейшим Престолом и Сербией, которые увенчались подписанием конкордата в 1914 году и установлением дипломатических отношений в 1920-м. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Организатором выступил Государственный архив Сербии; на открытие экспозиции, собравшей фотографии и документы, прибыл министр иностранных дел Сербской Республики Никола Селакович.

Ватиканский секретарь по связям с государствами монсеньор Пол Ричард Галлахер также присутствовал на инаугурации выставки и в своей речи отметил: «Я надеюсь, что непрестанное изучение истории международных связей сможет вдохновить новые поколения, чтобы они содействовали созиданию такого общества, которое все больше бы характеризовалось взаимным сотрудничеством и поиском общего блага».

Галлахер добавил, что вопрос взаимоотношений между Ватиканом и балканскими странами всегда был «деликатным и сложным», и он всегда имел большое значение в политическом контексте этого региона. Представитель Госсекретариата упомянул о непростой международной обстановке на рубеже XIX и XX веков, когда и Белград, и Ватикан стремились улучшить взаимоотношения, принимая вызовы, связанные с политическими и религиозными различиями. И хотя конкордат 1914 года «не был приведен в действие и не привел к ожидаемым результатам», он в значительной мере способствовал установлению дипломатических отношений между Св. Престолом и Королевством сербов, хорватов и словенцев, что и произошло в 1920 году, когда была основана апостольская нунциатура в Белграде.

Заместитель главы сербской дипломатической миссии при Св. Престоле Срджан Милькович в интервью Vatican News рассказал об основных моментах истории, запечатленной в материалах экспозиции. Ее цель –привлечь внимание к периоду, предшествовавшему 1920 году, то есть году официального установления дипломатических отношений, и особенно к тому факту, что эти отношения развивались уже с момента Берлинского конгресса в 1878 году, когда Сербия обрела независимость от Турции.

Милькович подчеркнул, что уже в середине XIX столетия в Сербии была провозглашена религиозная свобода и право на культ для всех существовавших в то время вероисповеданий. Выставка повествует и об усилиях, предпринятых для достижения конкордата, окончательно ратифицированного в 1914 году. Благодаря представленным документам можно убедиться, что выдающиеся сербские мыслители и политики признавали важность дипломатических связей с Ватиканом.

Представитель дипломатической миссии выразил пожелание, чтобы эта выставка «придала очередной важный импульс дальнейшему укреплению добрых двусторонних отношений, которые уже существуют между Сербией и Святейшим Престолом».