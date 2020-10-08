Сенаторы РФ одобрили закон о праве Минюста утверждать перечень запрещенных общественных и религиозных организаций
Совет Федерации одобрил закон, позволяющий министерству юстиции РФ быстро обновлять перечни экстремистских организаций, сообщает Интерфакс-Религия.
Документ дает Минюсту полномочия самостоятельно утверждать порядок ведения перечня общественных и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности, вступившее в силу, в связи с ведением ими экстремистской деятельности.
Закон определяет, что решения о приостановлении или ликвидации организации по «экстремистским» основаниям отправляются в Минюст в трехдневный срок.
Согласно пояснительной записке к документу, необходимость его принятия продиктована проблемами, связанными, в частности, с длительностью включения таких организаций в перечни – в отдельных случаях этот процесс занимает до двух лет.
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