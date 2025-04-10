Съемки сиквела «Страстей Христовых» Мела Гибсона начнутся этим летом на римской студии Cinecittà

Долгожданное продолжение фильма Мела Гибсона под названием «Воскресение Христово» (англ. «The Passion of the Christ: Resurrection») начнет сниматься в августе на римской студии «Чинечитта» (Cinecittà). Об этом заявила генеральный директор киностудии Мануэла Каччиамани, чьи слова приводит Variety — ведущий американский еженедельник о событиях в мире шоу-бизнеса.

Ранее в интервью итальянской газете «Il Sole 24 Ore» Мануэла Каччиамани сообщила, что Гибсон и его независимая студия Icon Productions назначили на нынешний август начало съемок продолжения библейского блокбастера 2004 года «Страсти Христовы», который стал самым кассовым независимым фильмом всех времен.

Несколько источников также подтвердили Variety, что съемки «Воскресения Христова» начнутся летом 2025 года. Новый просторный комплекс Studio 22 киностудии «Чинечитта» станет основным центром съемок фильма. Подобно «Страстям», которые также снимались в «Чинечитта», съемки «Воскресения» пройдут в древнем городе Матера. Ожидается, что фильм будет сниматься и в других древних сельских местах Южной Италии, включая Джинозу, Гравина-Латерцу и Альтамуру.

Джеймс Кэвизел должен вернуться к роли Иисуса Христа, Майя Моргенштерн — к роли Девы Марии, а Франческо Де Вито — апостола Петра.

В январе на подкасте Джо Рогана Гибсон описал будущий фильм как «кислотный трип», добавив, что он «никогда не читал ничего подобного» сценарию, который он написал в тандеме со сценаристом «Храброго сердца» Рэндаллом Уоллесом.

А ранее в интервью National Catholic Register (в 2022 году) Гибсон сказал: «“Воскресение” — это нелинейное повествование, где нужно сопоставить центральное событие, о котором я пытаюсь рассказать, со всем остальным, что связано с ним в будущем, в прошлом и в других сферах, и возможно привнести в это немного научной фантастики». И добавил: «Чтобы действительно правильно рассказать историю, нужно начать с падения ангелов, а это значит, что сейчас вы находитесь в другом месте, в другой сфере». Гибсон сообщил, что часть фильма будет происходить в аду, так как кинопродолжение посвящено событиям, которые произошли за три дня и три ночи между распятием Христа и Его воскресением.

После премьеры в 2004 году «Страсти Христовы» — интерпретация Гибсона последних дней Иисуса на земле вплоть до Его распятия — стал самым кассовым независимым фильмом всех времен с мировыми кассовыми сборами почти в 612 миллионов долларов. В первые дни мирового показа многие церкви бронировали целые залы для своих прихожан.