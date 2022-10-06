В России семинаристам предоставлена отсрочка от мобилизации

Согласно решению главы Российского государства, на учащихся духовных школ распространена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, передает сайт «Диакония».

5 октября Президент России Владимир Путин внес изменения в свой Указ от 24 сентября – теперь отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения в образовательных и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки); в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре; в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки), расположенных на территориях инновационных научно-­технологических центров.

Отсрочку также предоставляют получающим впервые образование «в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, образовательным программам среднего профессионального и высшего образования».

Указ вступил в силу с момента подписания.

(Фото: Католическая семинария в Санкт-Петербурге)