Сегодня у школьников и студентов начинается новый учебный год

Обычно школьники и студенты возвращаются за парты 1 сентября, однако в 2024 году День знаний выпал на воскресенье, поэтому линейки и торжественные мероприятия перенесли на 2 сентября.

Порядка 18,5 млн школьников, в том числе почти 1,8 млн первоклашек пойдут сегодня в российские школы. В стране откроются двери около 39,5 тыс. общеобразовательных учреждений. Всего же с нового учебного года в 80 тыс. образовательных организациях начнут учиться около 26,8 млн школьников и студентов.

В Москве в школы, колледжи и детские сады возвращаются 1,5 млн детей и подростков, среди них 100 тыс. первоклассников и 44 тыс. первокурсников учреждений СПО. В Подмосковье в новом учебном году пойдут учиться 1,084 млн школьников, что на 41 тыс. больше, чем в 2023 году, а также 427 тыс. дошкольников и 90 тыс. студентов. По случаю начала нового учебного года в понедельник учеников начальных классов Московской области планируется угостить мороженым — всего предусмотрят около 500 тыс. порций.

В Санкт-Петербурге 2 сентября сделают бесплатным вход в Ленинградский зоопарк. Кроме того, уже традиционно правительство города для первоклассников подготовило подарки — книги, которые вручат детям после торжественной линейки, и билеты в кинотеатр.

Контролируется ситуация по началу учебного года в приграничных регионах России. В зоне особого внимания находится 31 вуз, где обучаются более 109 тысяч студентов. В Курской и Белгородской областях установлены специальные условия для поступления в университеты, учащихся из пострадавших районов РФ заселяли в общежития в приоритетном порядке. В ряде школ Курской области образовательный процесс будет проходить в смешанном формате, порядка 200 школ продолжат работать очно. Также не менее 114 общеобразовательных учреждений приграничных регионов РФ начнут учебный год в дистанционном формате.

В Новосибирске сегодня понижение температуры и небольшой дождь. Утром столбик термометра показывал +8 градусов, однако многие торжественные линейки проходили на улице. Кому-то повезло — праздник прошёл до осадков, но всё равно большинство ребят утеплились кофтами и куртками. Несмотря на это, банты, цветы и улыбки помогли создать праздничную атмосферу. Волнительнее всего было первоклассникам — их в Новосибирске более 24 тысяч человек. Ребята пришли нарядные, некоторых было не видно за большими букетами. После линеек на улице ребята прошли на свой первый урок в новом учебном году.

За парты сели более 220 тысяч новосибирских школьников. По традиции в День знаний проходят классные часы. Сегодня тема классного часа — «Разговоры о важном. Образ будущего». А завтра, 3 сентября, начнутся обычные школьные будни.

В этом учебном году школьники начнут изучать ряд новых обязательных и внеурочных предметов: «Труд», «Основы безопасности и защиты Родины», «Семьеведение». Также ученики не смогут пользоваться мобильными телефонами во время занятий. Исключение сделано для экстренных случаев, в частности ситуаций, когда жизни и здоровью обучающихся что-то угрожает.

Традиция начинать год с 1 сентября происходит от древних церковных обычаев. Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени. С 1492 года Новый год начинался с 1 сентября и в Московской Руси. Великий князь Иван III объявил Новолетие официальным церковно-государственным праздником. С 1547 года на всех главных площадях русских городов-крепостей в этот день «здравствовали» государю. Но в 1700 году эта традиция была искоренена царем Петром I. Гражданский Новый год стали праздновать 1 января. Но церковный и сельскохозяйственный календари остались прежними. Вплоть до конца XVIII века государственные средние и высшие учебные заведения держались прежнего, допетровского годового круга.

Единый Устав средних учебных заведений 1804 года установил единую дату начала года в уездных училищах и гимназиях – 14 августа (1 августа по старому стилю), в первый день двухнедельного Успенского поста.

В конце XIX века на всей территории Российской Империи учебный год в гимназиях и университетах начинался уже 29 августа (16 августа по старому стилю), сразу по окончании поста. В других учебных заведениях единоначалия не существовало – учеба могла начинаться в середине сентября, и даже в начале или середине октября.

В СССР был взят курс на построение единой государственной системы всеобщего обучения, он предполагал жесткую стандартизацию большинства ее параметров, в том числе учебного режима. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, все дети восьми-десяти лет, а также иных возрастов, которые до этого не обучались, должны были быть приняты в школу осенью. Обязанность посылать детей в школу возлагалась на их родителей. Каждый ребенок был обязан отучиться не менее четырехлетнего курса начальной школы.

Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) «Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе «, которым было установлено во всех школах СССР начало учебных занятий с 1 сентября и окончание их – в первых трех классах – 1 июня, в четвертых-седьмых классах – 10 июня и в восьмых-десятых классах – 20 июня.

Официальным государственным праздником День знаний стал на основании указа Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года, а указом от 15 июня 1984 года был объявлен всенародным праздником.

В 2007 году в России был принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с установлением обязательности общего образования». Документ закрепил обязательное общее образование, включающее начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование. Среднее образование стало 11-классным.

Как отмечают 1 сентября в других странах?

После распада Советского Союза в некоторых странах традиция проводить День знаний 1 сентября сохранилась. В Казахстане, Кыргызстане, Беларуси, Латвии, Армении и некоторых других странах дети по-прежнему идут в школу в первый день осени.

В этот же день дети идут в школу в Бельгии, Польше, Словении и Ирландии. 1 сентября открывают свои двери и школы в большинстве азиатских стран, в частности в Китае, Тайване, Монголии и Лаосе. Однако в некоторых странах учебный год начинается весной. Такая традиция сложилась, например, в Японии, где дети идут в школу с 1 апреля. Известно, что японским первоклашкам «повезло» больше всех: после торжественной линейки они вместе с родителями уходят домой, и у них есть еще неделя, чтобы подготовиться к учебному году.

Интересный подход ко Дню знаний в Индии: он не отмечается. Нет ни белых бантов, ни торжественной музыки, ни цветов. Зато детям с ранних лет прививают любовь к труду и рукоделию. А вот День учителя индусы очень уважают, поскольку учителя в этой стране — самые почитаемые члены общества.

В США ситуация похожая: день знаний американцы не празднуют. Во-первых, не установлена конкретная дата, когда дети должны идти в школу: каждое учебное заведение устанавливает ее самостоятельно, учеба может начаться и в августе. Во-вторых, ребенка родители в школу могут отдать как в 5, так и в 8 лет.

В Австралии самое необычное начало учебного года — он стартует ежегодно с 27 января, после празднования Дня Австралии. Однако если 27 января выпадает на вторую половину недели, то расписание уроков переносят на ближайший понедельник, а у детей остается еще несколько дней для отдыха. Похожая история и в Новой Зеландии, где, правда, по просьбе родителей начало занятий могут передвинуть на февраль.



По материалам СМИ