Сегодня, когда уходит поколение, пережившее войну прошлого столетия, все мы нуждаемся в «демилитаризации сердца»

«И в старости плодовиты» (Пс 92,15): такова тема Послания Святейшего Отца Франциска по случаю Всемирного дня бабушек, дедушек и всех пожилых людей, который будет отмечаться 24 июля. Передает русская служба Vatican News.

Эти слова – «благая весть», самое настоящее евангелие для пожилых людей, которое мы можем возвестить по случаю Второго дня бабушек и дедушек, пишет Папа в начале послания, отмечая, что эта весть – о плодовитости третьего возраста – «идет против течения» по сравнению с тем, что обычно думает мир, но также и по сравнению с тем, что думают сами пожилые люди, «не имея особой надежды и более ничего не ожидая от будущего».

«Старость многих пугает. Ее считают чем-то вроде болезни, с которой лучше избегать каких-либо контактов. Старики нас не касаются — думают люди — и лучше держаться от них как можно дальше».

На самом же деле, как учит Священное Писание, старики – «не изгои, от которых следует держаться подальше, но живые знаки благосклонности Бога, изливающего жизнь в изобилии».

Старость понять нелегко, и это относится даже к тем, кто уже вступил в этот период.

«Хотя она наступает после долгого пути, никто не подготовлен ко встрече с ней, и кажется, что она застает врасплох. Наиболее развитые общества посвящают много ресурсов этому возрасту, но не помогают его интерпретировать, предлагают программы помощи, но не проекты для жизни».

Люди впадают в искушение «проводить экзорцизм» над старостью, пряча морщины и изображая из себя вечно молодых: с другой стороны – нам кажется, что старость невозможно прожить без разочарования, смиряясь с невозможностью приносить плоды. Именно поэтому в Псалме возносится к небесам молитва: «Не отвергни меня во время старости; когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня» (71,9). Но этот же Псалом в последующих стихах побуждает надеяться и верить, что старость не означает неизбежный конец, это — дар долгой жизни: «Старение – не приговор, а благословение». Поэтому – пишет далее Папа Франциск – в этот период жизни мы призваны «бдеть над собой и научиться активной старости также с духовной точки зрения, взращивая нашу внутреннюю жизнь с помощью усердного чтения Слова Божьего, повседневной молитвы, приобщения к Таинствам и участия в литургии». Вместе с тем Папа призывает заботиться о взаимоотношениях с другими: в первую очередь в семьей, но также с бедными и страждущими, — чтобы не чувствовать себя «зрителями в театре жизни», оставаясь у окна.

Папа отмечает, что сегодня особо необходима «демилитаризации сердца», и пожилые люди играют в этом особую роль: они призваны «научить современников смотреть на других людей с тем же пониманием и нежным взглядом, каким смотрят на собственных внуков».

В конце послания Папа призывает провести Всемирный день бабушек и дедушек так, чтобы никто из них не оставался в одиночестве:

«Посещение одиноких стариков – это дело милосердия нашей эпохи!»