Сегодня – день рождения Папской Швейцарской гвардии (ВИДЕО)

Папская Швейцарская гвардия была основанна 22 января 1506 года: в тот день швейцарские наёмники прибыли на площадь Святого Петра, где их принял и благословил Папа Иулий II делла Ровере.

Швейцарская гвардия (полное название — лат. Cohors pedestris Helvetiorum a sacra custodia Pontificis, «Пехотная когорта швейцарцев священной охраны Папы Римского») — единственный в настоящее время вид вооружённых сил Ватикана.

Её по праву можно считать старейшей армией мира, сохранившейся до наших дней. На данный момент она включает в себя около 100 гвардейцев, которые готовятся в швейцарских вооружённых силах и служат в Ватикане.

По традиции Папские гвардейцы наших дней отмечают свой день рождения Святой Мессой на Тевтонском кладбище в Ватикане, а затем приглашают в гости сотрудников одного из ватиканских учреждений – каждый год разного. Сегодня за праздничным столом вместе с гвардейцами Папы Римского будут сидеть сотрудники Ватиканской аптеки.



Источники: Vatican News, Википедия