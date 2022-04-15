Сделан шаг на пути церковного прославления итальянки, пострадавшей от домашнего насилия

Папа Франциск сделал шаг на пути прославления в лике блаженных итальянки, много пострадавшей от домашнего насилия. Мария Аристея Чеккарелли (1883-1971) признана досточтимой, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA.

Мария родилась в 1883 году в итальянской Анконе. Родители не заботились о дочери, в том числе не давали ей образования. Мать девочки была безграмотной, а отец – жестоким алкоголиком. Аристею не отдали в школу, и она с шести лет была вынуждена работать, из своих денег оплачивая уроки, которые ей давали соседи. Глубоко религиозная девочка также регулярно ходила в церковь.

Чеккарелли не было и 18 лет, когда родители выдали ее замуж. Она переехала в дом мужа, где подвергалась с его стороны насилию, а свекор и свекровь заставляли ее работать по дому и в принадлежавшем им магазине.

В 1902 году у молодой женщины случилась перфорация глазного яблока, глаз пришлось ампутировать. После этого Чеккарелли долгие годы страдала мучительной болью из-за невралгии тройничного нерва и многих других болезней, в том числе водянки.

В 1911 ее муж получил работу в Риме, куда Мария переехала вместе с ним. Там женщина познакомилась с священниками из ордена камиллианцев, которые стали ее духовными наставниками. Чеккарелли начала ухаживать за больными в больницах, помогать нуждающимся. Многие приходили к ней за советом, и для многих она сама стала духовной наставницей.

Несмотря на плохое отношение к ней мужа, женщина продолжала молиться за него и верить, что он вернется в Церковь. Ее молитвы были услышаны, и в 1948 году муж вернулся к вере и примирился с женой. В последние годы Чеккарелли тяжело болела и не выходила из дома, куда к ней приходили ее духовные дети. Подвижница умерла в канун Рождества 1971 года.