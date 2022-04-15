Сделан шаг на пути церковного прославления итальянки, пострадавшей от домашнего насилия

Сделан шаг на пути церковного прославления итальянки, пострадавшей от домашнего насилия

Апрель 15, 2022

Папа Франциск сделал шаг на пути прославления в лике блаженных итальянки, много пострадавшей от домашнего насилия. Мария Аристея Чеккарелли (1883-1971) признана досточтимой, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA.

Мария родилась в 1883 году в итальянской Анконе. Родители не заботились о дочери, в том числе не давали ей образования. Мать девочки была безграмотной, а отец – жестоким алкоголиком. Аристею не отдали в школу, и она с шести лет была вынуждена работать, из своих денег оплачивая уроки, которые ей давали соседи. Глубоко религиозная девочка также регулярно ходила в церковь.

Чеккарелли не было и 18 лет, когда родители выдали ее замуж. Она переехала в дом мужа, где подвергалась с его стороны насилию, а свекор и свекровь заставляли ее работать по дому и в принадлежавшем им магазине.

В 1902 году у молодой женщины случилась перфорация глазного яблока, глаз пришлось ампутировать. После этого Чеккарелли долгие годы страдала мучительной болью из-за невралгии тройничного нерва и многих других болезней, в том числе водянки.

В 1911 ее муж получил работу в Риме, куда Мария переехала вместе с ним. Там женщина познакомилась с священниками из ордена камиллианцев, которые стали ее духовными наставниками. Чеккарелли начала ухаживать за больными в больницах, помогать нуждающимся. Многие приходили к ней за советом, и для многих она сама стала духовной наставницей.

Несмотря на плохое отношение к ней мужа, женщина продолжала молиться за него и верить, что он вернется в Церковь. Ее молитвы были услышаны, и в 1948 году муж вернулся к вере и примирился с женой. В последние годы Чеккарелли тяжело болела и не выходила из дома, куда к ней приходили ее духовные дети. Подвижница умерла в канун Рождества 1971 года.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна