Save the children: в Италии дети находятся на грани исчезновения

Международная организация Save the children обнародовала тревожные данные о снижении рождаемости в Италии. За последние 15 лет число несовершеннолетних в стране уменьшилось на 600 тысяч: дети составляют теперь менее одной шестой населения.

В докладе организации говорится об «исчезновении» детского населения, о чем свидетельствуют данные Национального института статистики.

Демографический антирекорд зафиксирован в 2021 году: за первые девять месяцев уходящего года в Италии родилось на 12,5 тысяч детей меньше, чем за тот же период предыдущего года. В одном только январе 2021 года родилось на 13,6 процента детей меньше, чем в январе 2020-го.

Среднее число детей у женщин с итальянским гражданством составляет 1,17; почти на год увеличился также средний возраст женщин, впервые становящихся матерями: теперь он равен 32,2 года.

При этом отмечается, что постоянное падение роста новорожденных сопровождается ростом бедности среди детского населения Италии.

Безусловно, причиной таких катастрофических антирекордов во многом послужила пандемия, однако уже в период с 2010 по 2016 год были значительно урезаны средства, поступавшие от госбюджета на услуги для детей и родителей, такие как детские ясли, школьное питание и группы продленного дня.

Быть родителями в Италии становится все сложнее, их ситуация напоминает бег с препятствиями, отметила руководитель итальянского отделения Save the children Раффаела Милано. По всей территории страны наблюдается острая нехватка детских дошкольных учреждений, прежде всего на юге Италии, – и как раз южные регионы в первую очередь охватила демографическая зима. Кроме того, в Италии 2,1 миллиона юношей и девушек в возрасте от 15 до 29 лет не учатся, не работают и полностью лишены каких-либо перспектив, в том числе создания семьи.

Save the children заявляет о необходимости изменить курс и инвестировать в будущее страны, разработав программу поддержки родителей, молодежи и детей. В особенности следует уделить внимание системе качественных и бесплатных услуг для детей до 6 лет.



Источник: Vatican News