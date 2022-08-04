Сантьяго-де-Компостела принимает Европейское молодежное паломничество

Европейское молодежное паломничество «PEJ 2022» началось в испанском Сантьяго-де-Компостела. Оно проходит под девизом: «Встань и будь свидетелем. Апостол Иаков ждет тебя».

В мероприятии участвуют около 12 тысяч человек, большинство паломников — из Испании, Португалии и Италии. Вместе с ними в это паломничество отправились 55 епископов, 370 священников, 400 членов посвященной жизни.

Всего для участников запланировано проведение около 700 встреч различного формата. Обширная программа мероприятий включает места и моменты для тренировок, молитв и отдыха. По утрам в разных частях города будут проводиться катехизации. Во второй половине дня будут организованы мастер-классы и другие мероприятия. Наконец, ночью участников ждут различные шоу, концерты, культурные посещения и молитвенные собрания.

«Мы хотим использовать то, что нам говорили молодые люди во время Синода по теме молодежи: Церковь должна больше прислушиваться к молодому поколению. Поэтому каждое утро для паломников будет начинаться с богослужений, на которые их ждут в двадцати городских храмах, а затем их день продолжится на различных обмен опытом. В Епархиальном Доме духовных упражнений каждый день будет открывать свои двери «Агора» — синодальное пространство для слушания и диалога: готовность к нему выразили более 100 различный организаций и учреждений», — отметил отец Рауль Тинахеро, директор подкомиссии по делам детей и молодежи в Испанской епископской конференции (СЕЕ).

Вторым важным элементом будет распознавание призвания. «Молодые люди всегда задаются вопросом, кем они хотят быть в будущем, а мы знаем, что современный мир сложен. Поэтому у нас организован «Дворик призвания» — пространство, где молодежь может получить совет», — добавил священник.

Третьим важным аспектом является общение. «Молодежь хочет более современную Церковь, и здесь важно общение. Мы хотим, чтобы музыка стала объединяющим элементом, и она будет широко присутствовать во время этого паломничества», — подчеркнул отец Тинахеро.

Для помощи в проведении этой встречи в Сантьяго-де-Компостела задействованы более 400 волонтеров из разных епархий Галисии.



По материалам Vatican News