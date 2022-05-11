Самая большая армянская церковь Ближнего Востока вновь открылась в турецком Диярбакыре

Самая большая армянская церковь на Ближнем Востоке открылась 7 мая после реставрации в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Armradio.am и Agenzia Fides. В торжественной церемонии приняли участие армянский патриарх Константинополя, представители турецких властей.

У церкви «Сурп Киракос» (св. Кириака) – тяжелая судьба. Она была построена в Диярбакыре (исторический Тигранакерт) еще в XVI веке, закрыта в начале ХХ века, вновь ненадолго открыта в 2012 году, но через три года богослужения в ней опять прекратились, поскольку, начиная с лета 2015 года, город стал ареной ожесточенных боев между турецкой армией и отрядами Рабочей партии Курдистана. В марте 2016 года турецкие власти постановили экспроприировать пять церквей и около 6000 домов в историческом центре Диярбакыра. Старинный храм пострадал в ходе военных действий.

В своей речи на открытии церкви министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой отметил, что в Диярбакыре «мирно сосуществуют различные культуры и религии», а разные общины свободно совершают свои богослужения. Министр выразил надежду, что отреставрированный храм «станет знаком уважения и братских чувств между всеми нами во всей Анатолии». Заявив, что он разделяет радость армянской общины, турецкий политик напомнил об историческом значении церкви св. Киракоса: «Мы знаем, как важно это здание не только для жителей этого города, но и для мирового культурного наследия. Вновь открылась крупнейшая армянская церковь на Ближнем Востоке. Я уверен, что реставрация, обошедшаяся в 32 млн. турецких лир, имеет огромное значение для защиты культурного наследия».

В свою очередь, армянский патриарх Константинопольский Саак II Машалян подчеркнул, что реставрация и открытие церкви в Диярбакыре стало возможно лишь благодаря участию правительства Турции. «Вне всякого сомнения, открытие храма стало настоящим праздником для армян Диярбакыра, – сказал иерарх. – Несмотря на сокращение численности христиан в этом городе, открытие церкви может стать своего рода “спасательным кругом”. Оно несет важное послание дружбы, касающееся улучшения турецко-армянских отношений».

В воскресенье, 8 мая, патриарх Саак совершил первую после длительного перерыва литургию в восстановленном храме.

По информации «Википедии», на месте нынешнего Диярбакыра в древности существовал город Амида. В 77 году до РХ древнеармянский царь Тигран решил построить здесь новую столицу – Тигранакерт. По задумке Тиграна, город должен был стать новым центром армянской культуры и цивилизации. Однако уже в 69 году до РХ город захватили римские войска. Впоследствии он попеременно принадлежал персам и римлянам. В 640 г. по РХ, после завоевания арабами, Тигранакерт получил название Диярбекир. В 958 г. византийцы вернули контроль над городом. В 1001 город стал резиденцией курдской династии Мерванидов. В 1085 г. перешёл в туркменские руки. В 1534 году был завоёван султаном Сулейманом I Кануни и вошёл в состав Османской империи.

Еще в XIX – начале XX в. большинство населения Диярбекира составляли христиане, в том числе армяне и ассирийцы. В 1915 году, в ходе геноцида христиан в Османской империи, армянское и ассирийское население было депортировано или уничтожено.

Кемалисты установили контроль над Диярбекиром в 1923 году. В 1937 г. Ататюрк лично посетил город и распорядился заменить популярное у курдов название «Диярбекир» на созвучное «Диярбакыр» (от турецкого слова «bakır» — «медь»).

В 1981-2002 годах Диярбакыр, из-за боевых действий между турецкой армией и отрядами Рабочей партии Курдистана был закрытым городом.