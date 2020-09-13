С 14 сентября в Кафедральном соборе Преображения Господня возобновляются Мессы с участием народа Божия

После длительного перерыва, вызванного карантинными мерами в связи пандемией Covid-19, с 14 сентября возобновляются публичные богослужения в Кафедральном соборе Преображения Господня столицы Сибири. Храм будет открываться за 30 минут до начала литургии.

Все молящиеся по-прежнему должны соблюдать требуемые предосторожности, среди которых ношение масок, соблюдение социальной дистанции (рядом могут сидеть лишь члены одной семьи), обмен приветствием мира исключительно через поклон, отказ от общения внутри храма. Святое Причастие на Мессе будет преподаваться в руку.