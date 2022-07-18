Русская Православная Церковь празднует 600-летие обретения мощей Сергия Радонежского

600 лет со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского отмечают в понедельник православные верующие, сообщает Интерфакс.

Основные торжества пройдут сегодня в Троице-Сергиевой лавре, где состоится торжественное патриаршее богослужение. По словам Патриарха Кирилла, празднование в честь святого позволят подчеркнуть значимость духовного измерения в жизни народа, особенно в непростые времена.

В канун празднования в лавру из Третьяковской галереи впервые после революции была принесена знаменитая икона «Троица» Андрея Рублева, написанная в XV веке. В течение двух дней верующие будут иметь возможность поклониться этой святыне.

За несколько дней до юбилея из подмосковных Мытищ в сторону Троице-Сергиевой лавры отправился многотысячный пеший крестный ход протяженностью 80 км.

Ранее, в середине июня, по благословению Патриарха Московского и всея Руси, стартовал еще один крестный ход – всероссийский, с мощами преподобного Сергия. Согласно запланированному маршруту, ковчег со святыней посетит по меньшей мере 50 епархий, в каждой из которых пробудет два дня. Общая протяженность маршрута составит около 30 тыс. километров.

Кроме того, за два дня до юбилея в прокат был выпущен полнометражный анимационный фильм «Забытое чудо», герои которого, трое одноклассников, переносятся в XIV век, где преподобный Сергий помогает им преодолевать трудности.

Мощи преподобного были обретены спустя почти 30 лет после кончины — 18 июля 1422 года, когда монастырем управлял его ученик — преподобный Никон Радонежский. «Когда Священный Собор открыл чудотворный гроб… все увидели чудное и умиления достойное зрелище: не только честное тело святого сохранилось целым и светлым, но и одежда, в которой он был погребён, оказалась целой, совершенно не тронутой тлением», — написал об этом событии один из богословов того времени иеромонах Пахомий Логофет.

Фото: Олег Варов/foto.patriarchia.ru