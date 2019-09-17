Русская Православная и Римско-Католическая Церкви проведут конференцию в 2020 году

В 2020 году в Риме состоится совместная конференция Римско-Католической и Русской Православной церквей. Конференцию проведут в честь четвертой годовщины встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Гаване, сообщил председатель Синодального отдела по внешним церковным связям (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. «В текущем году в Москве третья годовщина встречи была ознаменована конференцией по проблеме эвтаназии, организованной совместно с Папской академией жизни. Следующая конференция, по приглашению католической стороны, пройдет в Риме»,— сказал митрополит в интервью газете Avvenire, текст которого опубликован на сайте ОВЦС.

Напомним, что первая в истории встреча Папы и Патриарха прошла в 2016 году в аэропорту Гаваны, где Предстоятели Церквей подписали совместную Декларацию о солидарности в отношении традиционных христианских ценностей.

Источник: Благовест-инфо