РПЦ выступила против наделения правом на маткапитал отцов с детьми от суррогатных матерей

Русская Православная Церковь не может поддержать законодательную инициативу о наделении мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на маткапитал, поскольку в принципе выступает против такого явления как суррогатное материнство.

Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

«Суррогатное материнство Церковью не одобряется и не благословляется, потому что является вмешательством в то, что принадлежит самому Богу. <…> Соответственно, одобрить инициативы, направленные на поддержание суррогатного материнства в той или иной форме, Церковь тоже не может», — цитирует ТАСС слова митрополита Илариона.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая дает возможность отцам, воспитывающим детей от суррогатных матерей, получать маткапитал. Материнский капитал также будет выплачиваться, если мужчина вступил в брак и его жена усыновила его детей, рожденных суррогатной матерью, сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Ассоциации юристов России.