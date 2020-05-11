РПЦ снова несет потери от коронавируса



9 мая с.г. скончался на 68-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове протоиерей Владимир Бушуев. В 1973-81 годах он работал референтом редакции «Журнала Московской Патриархии»; в 1974-1977 годах обучался в Московской духовной семинарии, в 1977-81 годах — в Московской духовной академии. 8 октября 1980 года он был рукоположен в сан диакона, 22 февраля 1981-го — в сан иерея. В 1986 году возведен в сан протоиерея. В 2002-2011 гг. отец Владимир был председателем Канонической комиссии Московской епархии, с марта 2003 г. являлся членом Историко-правовой комиссии.



В Санкт-Петербурге на 60-м году жизни скоропостижно скончался настоятель храма Апостола Петра в Веселом поселке протоиерей Александр Воскобойников. Священник был госпитализирован с подозрением на пневмонию, но тесты на COVID-19 были отрицательные, также у него были проблемы с сердцем. «Его заботами был построен храм Апостола Петра в Веселом поселке, создана приходская община, в которой много молодежи и детей. Не раз по его приглашению мне приходилось совершать в храме богослужения, и я видел, каким высоким пастырским авторитетом пользовался отец Александр у клира и прихожан – всех, кто его знал», – говорится в соболезновании митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Отец Александр родился в семье петербургского священника в 1960 году. После службы в армии окончил духовные семинарию и академию. В 1989 году был рукоположен во диакона, служил в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. В том же году стал священником этого собора. Также служил в храме Смоленской иконы Божией Матери, был настоятелем Сампсониевского собора, храма великомученика Георгия Победоносца на Средней Рогатке. С 2009 года – настоятель храма Апостола Петра в Веселом поселке. За усердное служение был награжден орденами и медалями Русской Православной Церкви.

Тем временем на Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом, а в двух монастырях Верхотурья (Свердловская область) из-за случаев заболевания COVID-19 ввели карантин.

Источник: Благовест-инфо