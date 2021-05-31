РПЦ подумывает об отказе от освящения оружия — СМИ

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, который, как ожидается, пройдет в середине ноября нынешнего года, рассмотрит вопрос об отказе от освящения оружия.

Пленум Межсоборного присутствия, прошедший в эти дни в Москве, утвердил документ «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга», который ранее прошел широкое обсуждение и где было предложено благословлять не оружие как таковое, а военнослужащих на служение, сообщил зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Благословение оружия осуществляется Церковью в контексте благословения именно ратных трудов, которые несут военнослужащие. Подчеркивается, что Церковь благословляет ратные труды всех воинов, независимо от того, в каком роде войск они несут свое служение», — сказал Кипшидзе «Интерфаксу» в прошлую пятницу.

Правда позднее уже глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал сообщение о планируемом отказе РПЦ благословлять оружие преждевременным.

В своём Telegram-канале Легойда написал, что проект документа «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга» является серьёзным богословским текстом, касающимся взаимодействия церкви и армии, и «таких формулировок там нет».

«Говорить что-то о том, что сделает или собирается сделать Церковь, правильно после их вступления в жизнь. А это произойдёт после принятия документов Архиерейским собором. На котором будет и дискуссия, и, возможно, правка», — отметил Легойда.

Межсоборное присутствие — совещательный орган Московского патриархата, принимающий участие в подготовке решений Русской Православной Церкви по наиболее важным вопросам внутренней жизни и внешней деятельности Церкви.