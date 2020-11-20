РПЦ опубликовала список лжесвященников и фейковых ресурсов по сбору средств

Список лжесвященников и мошеннических онлайн-ресурсов, которые собирают средства, используя имя Русской Православной Церкви, опубликовали на сайте синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«На сайте синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ открылся новый раздел: «Борьба со злоупотреблениями в сети интернет». В разделе размещена информация о лицах, которые выдают себя в интернете за священнослужителей и тем самым вводят верующих в заблуждение. Список будет обновляться», — говорится в сообщении отдела.

На сайте отмечают, что лжесвященники «ведут блоги и каналы на церковную тематику в социальных сетях, дают пастырские советы и принимают пожертвования, тем самым вводя в заблуждение верующих».

В том же разделе размещен перечень онлайн-ресурсов, «занимающихся несанкционированным сбором пожертвований от имени Русской Православной Церкви».

Летом 2020 года в РПЦ заявили, что увеличивается количество онлайн-сервисов и мобильных приложений, которые предлагают заказ треб в храмах и собирают пожертвования от имени Русской Православной Церкви. При этом такие услуги оказывают за комиссионное вознаграждение, «размер которого скрыт от жертвователя и может достигать 20 и более процентов от переводимой суммы», то есть «значительная часть средств жертвователя уходит на содержание посреднической организации, которая оказывает подобную услугу», подчеркнули в РПЦ.



Источник: РИА Новости