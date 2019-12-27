Рождество Христово отпраздновали в Центре детского досуга «Божьи коровки» (ФОТО)

27 декабря, в третий день Рождественской Октавы, пришествие Младенца Иисуса в мир отпраздновали в Центре детского досуга «Божьи коровки», действующего при Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске. Дети вместе с воспитателями разыграли, в присутствии своих родителей и прочих гостей, небольшую сценку на рождественский сюжет, а затем поощрить юных актеров явился Ангел с подарками. Среди гостей праздника были Владыка Иосиф Верт и сестры-евхаристки. О самых запоминающихся моментах торжества рассказывает фоторепортаж студии КАНА.