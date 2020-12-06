«Рождество Франциска» в Ассизи

«Рождество Франциска»: так называется проект, подготовленный братьями-францисканцами из базилики Святого Франциска в Ассизи, который будет реализован в праздник Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии 8 декабря и продлится до Богоявления. На этот период Ассизи превратится в рождественский вертеп, героями которого будут пастухи, а обрамлением – видеопроекции на зданиях. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

8 декабря, сразу после торжественной Мессы, которую отслужит кардинал Мауро Гамбетти, на площади Святого Франциска состоится зажигание огней на рождественской ели и благословение яслей и ёлки. На улицах и площадях будут установлены 50 скульптур пастухов, в то время как видеопроекции фресок Джотто охватят Нижнюю базилику и Кафедральный собор Святого Руфина. В связи с особыми обстоятельствами, в которых Рождество будет отмечаться в этом году, среди персонажей рождественских яслей будет и медсестра.

Благодаря игре света можно будет полюбоваться основными достопримечательностями Ассизи; улицы, соединяющие базилику Святого Франциска с Кафедральным собором, будут украшены необычным образом. Рождественская ель высотой 13 метров будет освещена 40 тысячами светодиодных лампочек. Каждые полчаса, с 17 до 22, освещение рождественских яслей будет чередоваться с видеомаппингом на Верхней базилике, благодаря которому можно будет увидеть ее внутреннее убранство.

К сожалению, приобщиться к рождественскому проекту францисканцев удастся немногим: хотя ожидается, что власти разрешат перемещаться между областями в ближайшие две недели, с 21 декабря по 6 января итальянцы не смогут выезжать из своих населенных пунктов. Кроме того, в Италии действует комендантский час, и те, кто хотят посетить Ассизи в темное время суток, должны успеть вернуться домой до 22 часов.