Рождество-2024 в приходе новосибирских францисканцев (+ ФОТО)

Торжественная Месса Рождества Христова утром 25 декабря – кульминационный пункт всего торжества в целом. По сложившейся традиции эту Божественную Литургию Преосвященный Иосиф Верт всегда служит в левобережном приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, окормляемом отцами-францисканцами. Напомним, что вводящую в праздник Святую Мессу на Рождественский Сочельник Ординарий Преображенской епархии служил, как обычно, накануне вечером в Кафедральном соборе Новосибирска.

Своему Архипастырю на дневной Мессе сослужили настоятель Крестовоздвиженской обители о. Коррадо Трабукки, OFM, и настоятель опекаемого ею прихода о. Виталий Костюк, OFM.

Перед началом богослужения с приветственным словом обратился настоятель прихода. Отец Виталий поблагодарил Владыку Иосифа и всех присутствующих за то, что, несмотря на рабочий день, храм полон. «Мы с вами собрались, чтобы отмечать Рождество нашего Господа и Спасителя – самый чудесный праздник во всей истории человечества, как вчера ночью прозвучало во время ритуала под названием «Провозглашение Рождества». Поэтому пусть тёплая любовь Бога согреет сегодня сердце каждого из нас».

Со своей стороны, Преосвященный Владыка также поздравил общину с наступившим праздником и поблагодарил отцов-францисканцев за то, что они не забывают регулярно приглашать своего Епископа в этот день на Рождественскую службу: «Вот уже 33-й раз я разделяю радость этой праздничной Литургии в день 25 декабря вместе с вами. Хочу пожелать всем вам здоровья души и тела. На этой Святой Мессе я буду молиться о том, чтобы Господь благословил каждого из вас отдельно и всех вместе, весь мир, всё человечество, особенно буду просить Его о том, чтобы Он помог нам преодолеть войну, в которой мы находимся: о примирении России и Украины, о прекращении конфликта на Святой Земле, где родился Спаситель мира – Младенец Иисус, о преодолении всех других существующих конфликтов в мире».

Как всегда, Рождественская Месса у францисканцев соединяет в себе уютную, по-семейному тёплую атмосферу с нарядной торжественностью и необыкновенной праздничностью. Не стал исключением и нынешний праздник.

Поэтичнейшее начало святого Евангелия от Иоанна было мелодично и трепетно прочитано нараспев старейшим священником Преображенской епархии отцом Коррадо Трабукки:

А в прозвучавшем после Евангелия духовном размышлении Владыка Иосиф призвал верных изумиться хорошо известному, но всегда новому и всегда удивительному событию рождественской ночи.

Чем эта ночь отличается от всех остальных? Вместе с пастушками мы приходим сегодня к рождественским яслям, поклоняемся в молитве Родившемуся Младенцу, ибо Он не только сегодня, Он всё время – в центре нашей жизни. И в тишине созерцая Его вертеп, как выражение удивительной любви Бога к нам, задумаемся над тем, какой подарок из наших поступков мы можем подарить Младенцу Иисусу, чтобы достойно отпраздновать день Его Рождения и хотя бы немного отплатить нашей маленькой человеческой любовью за Его большую Божественную Любовь.

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В конце праздничной службы, прежде чем преподать своё благословение, Отец Епископ отметил, что в этом году, как и в предыдущие годы, пришло много разных поздравлений – и от первых лиц регионов и городов, и от собратьев-епископов — в том числе из других христианских конфессий, из других стран. Но одно поздравление Владыка решил зачитать полностью. Сегодня много говорится о межрелигиозных отношениях, в том числе в Европе, в отношении христиан и мусульман. В этой связи Правящий Епископ прочитал послание от главы мусульманской общины в Новосибирске:

«С праздником, дорогой Друг! Поздравляю с католическим Рождеством! Пусть в этот светлый день ваши дома озарятся благодатью и миром, чтобы в каждом доме были гармония и достаток! Пусть наступающий год станет незабываемым и принесёт много изменений в вашу жизнь! Желаю, чтобы сбылось всё загаданное в этот благословенный праздник! Счастья вам и рождественского чуда!»

Также по сложившейся традиции Владыка Иосиф поздравил народ Божий с Рождеством на разных языках: немецком, польском, литовском, украинском, английском, итальянском, латинском. И попросил передать самые сердечные Рождественские поздравления всем родным и близким, которые не смогли прийти в храм в связи с работой, из-за преклонных лет или по болезни, пожелав здоровья, мира и благодатного Юбилейного 2025 года.

По окончании Мессы гостям праздничной службы приготовили подарок ученики Католической школы, бессменным директором которой является отец Коррадо Трабукки. Их музыкальное поздравление – Рождественский мини-концерт – выглядело исключительно трогательным и было тепло встречено прихожанами и гостями, особенно учитывая то, что в этом году самой школе исполнилось 30 лет!

Христос рождается! Славьте Его!