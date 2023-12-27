Рождество-2023 в новосибирском приходе отцов-францискацев (+ ФОТО)

Рождество-2023 в новосибирском приходе отцов-францискацев (+ ФОТО)

Декабрь 27, 2023

— светлый и всегда семейный праздник, что особенно ощущается в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, который заботливо опекают отцы-.

В одиннадцать вечера 24 декабря перед ночным богослужением группой «Жажду» была представлена замечательная постановка. Сюжет повествует о девочке-подростке по имени Анастасия, которая в канун Рождества без разрешения взяла фигурку младенца Иисуса из яслей прихода и отправилась с ней к различным людям. Ее целью было привнести рождественскую радость в сердца всех, кто ей близок. Накануне Мессы Рождества она вернула фигурку на место, вызвав недовольство завхоза прихода, которая бегала за ней по всему городу, потратив кучу сил и нервов. Тем не менее мудрый настоятель выразил благодарность Анастасии за такой чуткий поступок, который открыл сердца всех ее близких для Бога и рождественской радости.

Ночную Мессу Навечерия Рождества возглавил отец , настоятель прихода, которому сослужил викарий прихода отец OFM. Несмотря на позднее время, Св. была удивительно легкой, бодрой и радостной.

Отец Виталий в проповеди рассказал о первом вертепе святого Франциска и подчеркнул важность сохранения обществом христианских ценностей, среди которых центральное место занимает празднование Рождества Христова в церкви, ибо именно такие ценности являются корнями нашей жизни, культуры и веры.

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Торжественную Мессу в сам день Рождества по сложившейся традиции возглавил Ординарий Преображенской епархии Епископ . Вместе с Владыкой в этот день в гости приехал также эконом епархии отец .

В начале службы настоятель отец Виталий выразил благодарность Владыке Иосифу за его постоянную преданность служению Мессы 25 декабря в приходе Непорочного Зачатия и выразил признательность всем присутствующим за совместную молитву. В свою очередь, Владыка благодарил отца Виталия и отца Коррадо, прихожан, сестер-монахинь и гостей, пришедших в храм в это торжественное утро Светлого Праздника Рождества Христова.

А в прозвучавшем после Евангелия духовном размышлении Владыка призвал верных изумиться хорошо известному, но всегда новому и всегда удивительному событию рождественской ночи. Чем эта ночь отличается от всех остальных?

«Этой рождественской ночью наш Бог был положен в ясли, и таким образом Он пожелал проявить Свою близость к нам, добровольно выбирая самые ограниченные условия, чтобы прикоснуться к жизненной ситуации каждого из нас. Рожденный в нищете, Он не имел ничего, кроме любви Марии и Иосифа. Поэтому Его бедные ясли учат нас также тому, что в этом мире не столько важны материальные блага, сколько хорошие человеческие отношения. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф 6, 21). Взирая духовными взором на бедного Младенца, лежащего в яслях, согласимся ли мы с тем, что Он и есть наше главное сокровище, и богатство? И если отвечаем утвердительно, то как часто мы обретаем Его в бедных яслях нашего мира? А именно посещаем и почитаем Его в дарохранительницах храмов, где Он часто остается совершенно один. Или же распознаем бедного Иисуса в тех, кто беден и нуждается в нашей помощи… И наконец, ясли дают нам понять, что Бог действительно стал Человеком. «Слово стало плотью» (Ин 1, 14), чем-то конкретным, а не кажущимся. Он, рожденный и положенный в ясли, ожидает от нас конкретных шагов, а именно действенной веры. Папа Франциск в одной из своих проповедей красиво иллюстрирует это следующим образом: Иисусу недостаточно только наших постановлений, но Он хочет нашей веры, «выраженной через поклонение и дела милосердия. Он, обнаженный в яслях, а после обнаженный на кресте, требует у нас честности, чтобы мы осознавали истинную природу вещей, и у основания Его яслей отказались от самооправдания и лицемерия. Он, которого Мария нежно спеленала, хочет, чтобы мы облеклись в любовь». Иисусу не нужна видимость, но конкретные поступки с нашей стороны. И в день Его Рождества мы способны преподнести Ему дары конкретных добрых дел: засвидетельствовать свою веру, укрепить надежду в сомневающихся, привнести мир в отношения, где его не хватает, совершить поступки любви… Поэтому, дорогие братья и сестры, когда сегодня мы приклоним колени для молитвы перед вертепом, когда в тишине будем созерцать ясли, как выражение удивительной любви Бога к нам, задумаемся над тем, какой подарок из наших поступков мы можем подарить Младенцу Иисусу, чтобы достойно отпраздновать день Его Рождения».

(Читайте полный текст проповеди Преосвященного Иосифа Верта)

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В конце Божественной Литургии Отец Епископ ещё раз сердечно поздравил общину со светлым днём Христова Рождества и попросил передать его поздравления всем тем, кто по разным причинам не смог присутствовать на Мессе, особенно больным пожилым людям. Преосвященный Владыка преподал всем благословение Господне и выразил пожелания обильной благодати Божьей, мира, взаимопонимания, счастья, здоровья и долгих лет жизни.

После завершения Святой Мессы ученики Католической школы порадовали всех присутствующих прекрасной музыкальной концертной программой. Такие радостные моменты были ранее прерваны пандемией коронавируса. Благодарение Богу, что у нас есть такие талантливые ученики Католической школы, ведь уже в следующем 2024 году самой школе исполнится 30 лет! Надеемся, что и впредь наша Католическая школа «Рождества Христова» будет регулярно радовать прихожан и гостей своими концертами.

Христос рождается! Славьте Его!

 

По информации о. Виталия Костюка OFM

(Фото Оксаны Кондратьевой и Сестер св. Елизаветы)

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