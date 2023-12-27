Рождество-2023 в новосибирском приходе отцов-францискацев (+ ФОТО)

Рождество — светлый и всегда семейный праздник, что особенно ощущается в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, который заботливо опекают отцы-францисканцы.

В одиннадцать вечера 24 декабря перед ночным богослужением группой «Жажду» была представлена замечательная постановка. Сюжет повествует о девочке-подростке по имени Анастасия, которая в канун Рождества без разрешения взяла фигурку младенца Иисуса из яслей прихода и отправилась с ней к различным людям. Ее целью было привнести рождественскую радость в сердца всех, кто ей близок. Накануне Мессы Рождества она вернула фигурку на место, вызвав недовольство завхоза прихода, которая бегала за ней по всему городу, потратив кучу сил и нервов. Тем не менее мудрый настоятель выразил благодарность Анастасии за такой чуткий поступок, который открыл сердца всех ее близких для Бога и рождественской радости.

Ночную Мессу Навечерия Рождества возглавил отец Виталий Костюк OFM, настоятель прихода, которому сослужил викарий прихода отец Коррадо Трабукки OFM. Несмотря на позднее время, Св. Месса была удивительно легкой, бодрой и радостной.

Отец Виталий в проповеди рассказал о первом вертепе святого Франциска и подчеркнул важность сохранения обществом христианских ценностей, среди которых центральное место занимает празднование Рождества Христова в церкви, ибо именно такие ценности являются корнями нашей жизни, культуры и веры.

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Торжественную Мессу в сам день Рождества по сложившейся традиции возглавил Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт. Вместе с Владыкой в этот день в гости приехал также эконом епархии отец Александр Деппершмидт.

В начале службы настоятель отец Виталий выразил благодарность Владыке Иосифу за его постоянную преданность служению Мессы 25 декабря в приходе Непорочного Зачатия и выразил признательность всем присутствующим за совместную молитву. В свою очередь, Владыка благодарил отца Виталия и отца Коррадо, прихожан, сестер-монахинь и гостей, пришедших в храм в это торжественное утро Светлого Праздника Рождества Христова.

А в прозвучавшем после Евангелия духовном размышлении Владыка призвал верных изумиться хорошо известному, но всегда новому и всегда удивительному событию рождественской ночи. Чем эта ночь отличается от всех остальных?

«Этой рождественской ночью наш Бог был положен в ясли, и таким образом Он пожелал проявить Свою близость к нам, добровольно выбирая самые ограниченные условия, чтобы прикоснуться к жизненной ситуации каждого из нас. Рожденный в нищете, Он не имел ничего, кроме любви Марии и Иосифа. Поэтому Его бедные ясли учат нас также тому, что в этом мире не столько важны материальные блага, сколько хорошие человеческие отношения. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф 6, 21). Взирая духовными взором на бедного Младенца, лежащего в яслях, согласимся ли мы с тем, что Он и есть наше главное сокровище, и богатство? И если отвечаем утвердительно, то как часто мы обретаем Его в бедных яслях нашего мира? А именно посещаем и почитаем Его в дарохранительницах храмов, где Он часто остается совершенно один. Или же распознаем бедного Иисуса в тех, кто беден и нуждается в нашей помощи… И наконец, ясли дают нам понять, что Бог действительно стал Человеком. «Слово стало плотью» (Ин 1, 14), чем-то конкретным, а не кажущимся. Он, рожденный и положенный в ясли, ожидает от нас конкретных шагов, а именно действенной веры. Папа Франциск в одной из своих проповедей красиво иллюстрирует это следующим образом: Иисусу недостаточно только наших постановлений, но Он хочет нашей веры, «выраженной через поклонение и дела милосердия. Он, обнаженный в яслях, а после обнаженный на кресте, требует у нас честности, чтобы мы осознавали истинную природу вещей, и у основания Его яслей отказались от самооправдания и лицемерия. Он, которого Мария нежно спеленала, хочет, чтобы мы облеклись в любовь». Иисусу не нужна видимость, но конкретные поступки с нашей стороны. И в день Его Рождества мы способны преподнести Ему дары конкретных добрых дел: засвидетельствовать свою веру, укрепить надежду в сомневающихся, привнести мир в отношения, где его не хватает, совершить поступки любви… Поэтому, дорогие братья и сестры, когда сегодня мы приклоним колени для молитвы перед вертепом, когда в тишине будем созерцать ясли, как выражение удивительной любви Бога к нам, задумаемся над тем, какой подарок из наших поступков мы можем подарить Младенцу Иисусу, чтобы достойно отпраздновать день Его Рождения».

(Читайте полный текст проповеди Преосвященного Иосифа Верта)

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В конце Божественной Литургии Отец Епископ ещё раз сердечно поздравил общину со светлым днём Христова Рождества и попросил передать его поздравления всем тем, кто по разным причинам не смог присутствовать на Мессе, особенно больным пожилым людям. Преосвященный Владыка преподал всем благословение Господне и выразил пожелания обильной благодати Божьей, мира, взаимопонимания, счастья, здоровья и долгих лет жизни.

После завершения Святой Мессы ученики Католической школы порадовали всех присутствующих прекрасной музыкальной концертной программой. Такие радостные моменты были ранее прерваны пандемией коронавируса. Благодарение Богу, что у нас есть такие талантливые ученики Католической школы, ведь уже в следующем 2024 году самой школе исполнится 30 лет! Надеемся, что и впредь наша Католическая школа «Рождества Христова» будет регулярно радовать прихожан и гостей своими концертами.

Христос рождается! Славьте Его!

По информации о. Виталия Костюка OFM

(Фото Оксаны Кондратьевой и Сестер св. Елизаветы)