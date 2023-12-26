Слово Преосвященного Владыки Иосифа Верта на Рождество Христово 2023

Возлюбленные собратья во священстве, дорогие братья и сестры!

Задумаемся вместе с вами о рождественской ночи. На какое-то мгновение утихнем, прислушаемся, попробуем заметить: чем эта ночь отличается от всех остальных? Спустя более двух тысяч лет после спасительного события, после тех многочисленных раз, когда мы вновь и вновь встречали праздник Рождества Христова, эта дивная ночь сохранила ли еще важное значение для нашей жизни? Что она говорит или еще хочет сказать нашим сердцам?

Итак, прислушаемся! Потому что нам очень трудно будет уловить смысл Рождества, если мы не научимся слушать. Прежде всего слушать то, что Сам виновник торжества – Иисус – Воплотившееся Слово – хочет нам сказать посредством Евангелия.

В наши дни за предновогодней суетой, за красочными огнями, яркими витринами – с одной стороны, а с другой: личными заботами, работой, делами, когда наше торжество выпадает на будний день, очень легко не заметить рожденного Иисуса, не обратить на Него должного внимания. Все очень быстро, очень стремительно, мы словно неспособны на какое-то время остановиться! И вот наша ситуация аналогична той, что была в те времена, когда Спаситель сошел на землю. Он пришел почти незамеченным среди суеты и большой занятости людей, ведь все были увлечены большим событием – переписью народа. Однако суета и занятость вокруг совсем не мешают Младенцу начать осуществление Его спасительного замысла. Поэтому и евангельский рассказ словно оставляет в стороне всё мирское, чтобы обратить наш взор на три маленькие сцены, которые имеют для нас значение: вот Дева Мария берет Иисуса, пеленает и полагает Его в ясли (Лк 2, 7); затем ангелы возвещают пастухам, что они найдут «Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк 2, 12); а после приходят пастухи и находят «Младенца, лежащего в яслях» (Лк 2, 16).

Дорогие!

Чтобы вновь обрести смысл Христова Рождества нам необходимо обратить свой взор на ясли! Да, на простую кормушку для скота. Более того, подобно святому Франциску поставить эту кормушку на почетное место в своих домах. Неспроста вместе с Францисканской Семьей в этом году мы празднуем 800-летие с того момента, когда святой Франциск в маленьком итальянском поселении Греччо сделал ясли и организовал вокруг них первый рождественский вертеп. А в наши дни каждый, кто приступит к Святым Таинствам, кто исповедуется и причастится, чтобы быть в состоянии освящающей благодати, посетит храм, где служат францисканцы, и помолится некоторое время перед вертепом, может получить полную индульгенцию. Символично, что такая молитва перед яслями несет мир и спасение душе. Именно об этом мире, который возвестили ангелы пастухам в рождественскую ночь, мире, который несет с собой Рожденный Христос, — святой Франциск хотел напомнить своим современникам. Так как он жил в то время, когда мира не было между народами. Не было мира и в сердцах людей. Как актуально это и для нас сегодня!

Дорогие братья и сестры!

В наше сложное время мы также нуждаемся в мире, нуждаемся, чтобы Господь даровал нам спасение. Поэтому в эту рождественскую ночь обратим свой взор на ясли. Почему же они так важны? Потому что ясли – не какой-то случайный знак, но тот, который Христос использует, чтобы войти в наш мир, нашу историю, в жизнь каждого из нас и преобразить их. Он использует этот знак, чтобы сказать нам нечто важное и актуальное.

Кормушка, которая служит для того, чтобы поднести пищу ближе к пасти домашних животных и скорее их накормить, может символизировать и один из аспектов человечества, а именно жадность в потреблении. Пока животные в стойле потребляют свою пищу, люди, движимые эгоистическими мотивами, алчущие власти, денег, влияния, «пожирают» своих ближних, братьев и сестер. Мы живем в такое время, когда войны и несправедливость пожирают многие жизни, а более всего страдают невинные, слабые и малые. «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25, 31) – говорит нам Господь.

Обратим внимание и на наши поступки, и отношение к ближним. Безусловно, мы не всегда способны противостоять войнам и большой несправедливости, однако, способны вдохновиться этой жертвенной любовью Иисуса, Который так смиренно умаляет Себя, что становится Младенцем, положенным в кормушку. Ведь это Он Самого Себя предлагает нам в пищу: «Примите, вкусите сие есть Тело Моё, сия есть Кровь Моя» (ср. Мф 26, 26-27) Этот пример побуждает нас задаться вопросом: а что конкретно я могу сделать для моих ближних, для этих «меньших» братьев и сестер Иисуса? Достаточно не быть безразличным к тем, кто рядом. Особенно в наших приходских общинах, где мы призваны совершать совместный путь со Христом, возрастая в искусстве слушания другого и взаимопомощи. В этом заключается смысл синодального пути Церкви, в котором мы с вами продолжаем участвовать. И я призываю вас вновь осознать свою ответственность за это «движение вместе», которое способствует тому, чтобы Церковь могла возвещать Евангелие повсюду: в любых условиях и обстоятельствах, всем людям, среди которых вы живете и работаете. И прежде всего Христово Евангелие должно конкретным образом воплотиться в наших приходах.

Дорогие!

Этой рождественской ночью наш Бог был положен в ясли, и таким образом Он пожелал проявить Свою близость к нам, добровольно выбирая самые ограниченные условия, чтобы прикоснуться к жизненной ситуации каждого из нас. Рожденный в нищете, Он не имел ничего, кроме любви Марии и Иосифа. Поэтому Его бедные ясли учат нас также тому, что в этом мире не столько важны материальные блага, сколько хорошие человеческие отношения.

«Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф 6, 21). Взирая духовными взором на бедного Младенца, лежащего в яслях, согласимся ли мы с тем, что Он и есть наше главное сокровище, и богатство? И если отвечаем утвердительно, то как часто мы обретаем Его в бедных яслях нашего мира? А именно посещаем и почитаем Его в дарохранительницах храмов, где Он часто остается совершенно один. Или же распознаем бедного Иисуса в тех, кто беден и нуждается в нашей помощи…

И наконец, ясли дают нам понять, что Бог действительно стал Человеком. «Слово стало плотью» (Ин 1, 14), чем-то конкретным, а не кажущимся. Он, рожденный и положенный в ясли, ожидает от нас конкретных шагов, а именно действенной веры. Папа Франциск в одной из своих проповедей красиво иллюстрирует это следующим образом: Иисусу недостаточно только наших постановлений, но Он хочет нашей веры, «выраженной через поклонение и дела милосердия. Он, обнаженный в яслях, а после обнаженный на кресте, требует у нас честности, чтобы мы осознавали истинную природу вещей, и у основания Его яслей отказались от самооправдания и лицемерия. Он, которого Мария нежно спеленала, хочет, чтобы мы облеклись в любовь».

Иисусу не нужна видимость, но конкретные поступки с нашей стороны. И в день Его Рождества мы способны преподнести Ему дары конкретных добрых дел: засвидетельствовать свою веру, укрепить надежду в сомневающихся, привнести мир в отношения, где его не хватает, совершить поступки любви…

Поэтому, дорогие братья и сестры, когда сегодня мы приклоним колени для молитвы перед вертепом, когда в тишине будем созерцать ясли, как выражение удивительной любви Бога к нам, задумаемся над тем, какой подарок из наших поступков мы можем подарить Младенцу Иисусу, чтобы достойно отпраздновать день Его Рождения.

В заключение желаю всем вам, дорогие братья и сестры, чтобы этот светлый день Христова Рождества преисполнил вас духовной радостью. Чтобы благодать Христа и Его любовь преображали ваши сердца и души, чтобы и Сам Иисус обрел в вас достойную Себе обитель.



Новосибирск, приход Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. 25 декабря 2023 года.