Папа Франциск обратился с Рождественским посланием «Граду и миру»

В полдень 25 декабря Святейший Отец Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с традиционным посланием Urbi et Orbi – «Граду и миру» и после чтения молитвы «Ангел Господень» преподал торжественное апостольское благословение. Обращаясь к паломникам, собравшимся на площади Святого Петра, Епископ Рима сказал:

Дорогие братья и сёстры из Рима и со всего мира, поздравляю вас с Рождеством Христовым

Пусть Господь Иисус, рождённый от Девы Марии, принесёт всем вам Божью любовь, источник упования и надежды, и дарует мир, который ангелы возвестили вифлеемским пастухам: «Слава в вышних Богу и на земле мир людям Его благоволения!» (Лк 2,14).

В этот праздничный день мы обращаем взор к Вифлеему. Господь приходит на эту землю в пещере и возлагается в яслях для животных, потому что Его родители не смогли найти пристанища, хотя Марии пришло время родить. Он приходит к нам в тиши и мраке ночи, ибо Слово Божье не нуждается ни в прожекторах, ни в гомоне человеческих голосов. Он Сам есть Слово, дающее смысл существованию, свет, который освещает путь. «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир», – говорится в Евангелии (Ин 1,9).

Иисус рождается посреди нас, Он – Бог-с-нами, Который приходит, чтобы сопровождать наши будни и разделить с нами всё, радости и печали, надежды и тревоги. Он приходит как беспомощный ребенок. Он рождается в холоде, бедный среди бедняков. Он нуждается во всём и стучится в дверь нашего сердца в поисках тепла и крова.

Подобно вифлеемским пастухам, позволим свету облечь нас и пойдём посмотреть на знамение, дарованное нам Богом. Давайте преодолеем оцепенение духовного сна и ложные образы праздника, принуждающие забыть, ради Кого мы празднуем. Удалимся от назойливого шума, который усыпляет сердце и побуждает готовить украшения и подарки, а не созерцать Событие: Сына Божьего, рождённого ради нас.

Братья, сёстры, давайте обратимся к Вифлеему, где раздаётся первый крик новорождённого Князя мира. Да, потому что Он Сам – Иисус – есть наш мир, которого эта земля не может дать и который Бог Отец даровал человечеству, послав в мир Своего Сына. Св. Льву Великому принадлежит выражение, которое в краткости латинского языка подытоживает послание этого дня: «Natalis Domini, Natalis est pacis», «Рождество Господа – это Рождество мира» (Проповедь 26,5).

Иисус Христос – это также путь мира. Своим воплощением, страстями, смертью и воскресением Он открыл переход из закрытого мира, угнетённого мраком вражды и войны, в мир открытый, свободный для жизни в братстве и мире. Будем же следовать этим путём! Но чтобы сделать это, чтобы быть в состоянии идти за Иисусом, мы должны освободиться от бремени, которое мешает нам и удерживает на месте.

Что же это за бремя? Что это за «балласт»? Это те же негативные страсти, помешавшие царю Ироду и его двору признать и приветствовать рождение Иисуса: привязанность к власти и деньгам, гордыня, лицемерие, ложь. Эти бремена не позволяют отправиться в Вифлеем, лишают благодати Рождества и закрывают доступ к стезе мира. Действительно, мы должны с болью отметить, что – хотя нам дарован Князь мира – ветры войны продолжают обдавать человечество ледяной стужей.

Если мы хотим, чтобы это было подлинное Рождество, Рождество Иисуса и мира, обратимся к Вифлеему и устремим взгляд на лик Младенца, родившегося ради нас! В этом маленьком невинном лице давайте распознаем детей, которые жаждут мира во всех уголках планеты.

Да укрепит Господь нашу готовность к конкретным жестам солидарности и помощи страждущим; да просветит разум имеющих власть заставить замолчать оружие и немедленно положить конец бессмысленной войне! К сожалению, предпочтение отдаётся иным доводам, продиктованным логикой мира сего. Но кто прислушивается к голосу Младенца?

Наше время обозначено серьёзным голодом по миру и в других регионах, на других аренах нынешней Третьей мировой войны. Вспомним о Сирии, всё ещё терзаемой конфликтом, который отошёл на задний план, но ещё не закончился; подумаем о Святой Земле, где в последние месяцы участились случаи насилия и столкновений, приводящие к смертям и ранениям. Мы молим Господа, дабы там – на земле, где Он родился, – возобновился диалог и поиск взаимного доверия между палестинцами и израильтянами. Да поддержит Младенец Иисус христианские общины на всём Ближнем Востоке, дабы в каждой из этих стран можно было ощутить красоту братского сосуществования между людьми разных вероисповеданий! Да поможет Господь, в частности, Ливану, дабы страна смогла наконец вновь восстановиться при поддержке международного сообщества и благодаря силе братства и солидарности! Да воссияет свет Христов над регионом Сахеля, где добрососедство народов и традиций разрушается столкновениями и насилием! Да приведёт Господь к прочному перемирию в Йемене, к примирению в Мьянме и Иране, дабы прекратилось кровопролитие! Да вдохновит Он политические власти и всех людей доброй воли на американском континенте к умиротворению политической и социальной напряжённости, затрагивающей различные страны; я думаю, в частности, о гаитянском народе, страдающем уже долгое время.

В этот день, когда так прекрасно собраться за накрытым столом, не будем отводить взгляд от Вифлеема («Дома хлеба»); подумаем о людях, страдающих от голода, особенно о детях, когда ежедневно огромное количество продуктов пропадает зря, а ресурсы тратятся на оружие. Война в Украине ещё больше усугубила ситуацию, оставив целые народы под угрозой голода, особенно в Афганистане и странах Африканского Рога. Как известно, любая война провоцирует голод и использует саму пищу как оружие, препятствуя её распределению среди уже страдающего населения. В этот день, учась у Князя мира, давайте все мы – и в первую очередь те, кто несёт политическую ответственность, – приложим усилия, дабы продовольствие стало лишь инструментом мира. Радуясь встрече с нашими близкими, будем помнить о семьях, наиболее израненных жизнью, и о тех, кто в это время экономического кризиса испытывает трудности из-за безработицы, будучи лишённым самого необходимого.

Дорогие братья и сёстры, сегодня, как и тогда, Иисус, истинный свет, приходит в заболевший равнодушием мир, который не принимает Его (см. Ин 1,11), более того – отвергает Его, как это происходит со многими иностранцами, или же игнорирует Его, как часто мы поступаем с бедными. Давайте сегодня не будем забывать о многочисленных беженцах и переселенцах, которые стучатся в наши двери в поисках утешения, тепла и пищи. Не будем забывать об отверженных, одиноких, сиротах и стариках, рискующих быть выброшенными на улицу, о заключённых, в которых мы видим лишь недостатки, а не людей.

Братья и сёстры, Вифлеем показывает простоту Бога, Который являет Себя не мудрым и разумным, а малым, чьи сердца чисты и открыты (ср. Мф 11,25). Подобно пастухам, давайте и мы выйдем без промедления и поразимся немыслимому событию – Бог стал человеком ради нашего спасения. Тот, Кто есть источник всяких благ, становится нищим (см. Св. Григорий Богослов, Слово 45) и просит о милостыне – нашей убогой человечности. Позволим Божьей любви глубоко затронуть нас, последуем за Иисусом, Который лишил Себя славы, чтобы сделать нас причастниками Своей полноты (там же).

Поздравляю всех с Рождеством!



Источник: русская служба Vatican News