Рождественское послание Папы Франциска «Граду и миру». 25 декабря 2019 г., площадь Святого Петра

В полдень праздника Рождества 25 декабря Папа Римский Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с традиционным посланием Urbi et Orbi – «Граду и миру», а после чтения молитвы «Ангел Господень» преподал им торжественное Апостольское благословение.

«Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий» (Ис 9,1).

Дорогие братья и сёстры, поздравляю вас с Рождеством!

Из лона Матери-Церкви в эту ночь вновь родился Сын Божий, ставший человеком. Имя Его – Иисус, что означает «Бог спасает». Отец, вечная и бесконечная Любовь, послал Его в мир не для того, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него (ср. Ин 3,17). Отец послал Его, движимый бесконечным состраданием. Он дал Его всем. Он дал Его навсегда. Иисус родился, как огонёк, зажжённый во тьме холодной ночи.

Сей Младенец, рождённый Девой Марией, есть Слово Божие, облёкшееся в плоть. Слово, направлявшее сердце и стопы Авраама к Земле Обетованной, и продолжающее привлекать к Себе всех уповающих на Божьи обетования. Слово, Которое вело евреев в их пути от рабства к свободе, продолжает призывать рабов всех времён, включая нынешние, выходить из своих темниц. Это Слово ярче солнца, и оно воплощено в Младенце, ­Иисусе, Свете мира.

Потому пророк восклицает: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий» (Ис 9,1). Да, в сердцах людей есть тьма, но свет Христов ярче. Есть тьма в личных, семейных, социальных отношениях, но свет Христов сильнее. Есть тьма в экономических, геополитических и экологических конфликтах, но свет Христов мощнее.

Христос да будет светом для множества детей, страдающих от войны и конфликтов на Ближнем Востоке и в разных странах мира. Да будет Он утешением для возлюбленного сирийского народа, который все ещё не видит конца военным действиям, раздирающим страну на протяжении этого десятилетия. Да пробудит Он совесть людей доброй воли. Да вдохновит Он правителей и международное сообщество найти решения, которые гарантировали бы безопасность и мирное сосуществование народов региона и положили конец их страданиям. Да поможет Он ливанскому народу выйти из нынешнего кризиса и вновь обрести своё призвание стать для всех посланием свободы и гармоничного сосуществования.

Господь Иисус да станет светом для Святой Земли, где родился Он, Спаситель человека, и где многие живут надеждой – прилагая усилия и не падая духом – в ожидании дней мира, безопасности и процветания. Да будет Он утешением для Ирака, испытывающего социальное напряжение, и для Йемена, переживающего серьезный гуманитарный кризис. Я помню о детях Йемена.

Да будет Вифлеемский Младенец надеждой для всего американского континента, где несколько стран переживают период социальных и политических потрясений. Да ободрит Он возлюбленный народ Венесуэлы, длительное время испытывающий политическое и социальное напряжение, и да не оставит его без необходимой помощи. Да благословит Он усилия всех, кто содействует справедливости и примирению и трудится ради преодоления различных кризисов и многочисленных форм нищеты, оскорбляющих достоинство каждого человека.

Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира.

Родившийся Господь да будет светом для народов Африки, где сохраняются социальные и политические ситуации, которые часто вынуждают людей эмигрировать, лишая их дома и семьи. Да будет Он миром для людей, живущих в восточных регионах Демократической Республики Конго, страдающих от непрекращающихся конфликтов. Да будет Он утешением для тех, кто страдает от насилия, стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения. Да будет Он утешением для тех, кого преследуют за их религиозную веру, особенно миссионеров и похищенных верующих, а также тех, кто становится жертвой нападений экстремистских групп, особенно в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и Нигерии.

Сын Божий, сошедший с небес на землю, да будет защитой и опорой тем, кто из-за несправедливости и беззакония вынуждены эмигрировать в надежде на безопасную жизнь. Именно несправедливость принуждает их пересекать пустыни и моря, которые нередко становятся для них кладбищами. Именно несправедливость заставляет их страдать от невыразимого унижения, рабства всех видов и пыток в бесчеловечных лагерях содержания. Именно несправедливость воздвигает перед ними стены равнодушия и гонит из мест, где они могли бы обрести надежду на достойную жизнь.

Эммануил да будет светом для всего израненного человечества. Да смягчит Он наше нередко очерствевшее и эгоистичное сердце и да соделает нас орудиями Своей любви. Через наши бедные лица да подарит Он Свою улыбку брошенным и пострадавшим от насилия детям всего мира. Через наши слабые руки да оденет Он бедных, которым нечем укрыться, даст хлеба голодным, исцелит больных. Через наше по-человечески несовершенное общество да будет Он близок к пожилым и одиноким людям, к мигрантам, к обездоленным. В этот праздничный день да подарит Он всем Свою нежность и да осветит тьму этого мира.

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Дорогие братья и сёстры, еще раз поздравляю с Рождеством всех вас, прибывших из разных уголков мира на эту площадь, а также тех, кто из многих стран присоединились к нам посредством радио, телевидения и других средств коммуникации. Я благодарю вас за ваше присутствие в этот радостный день.

Мы все призваны дарить надежду миру, возвещая словами и прежде всего свидетельством своей жизни о том, что Иисус, мир наш, родился.

Прошу вас, не забывайте молиться и обо мне. Желаю вам хорошего рождественского обеда, и до свидания!

Источник: Vatican News