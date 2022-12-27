Рождественский обед в Общине Св. Эгидия

Вот уже 40 лет подряд Община Св. Эгидия устраивает грандиозный рождественский обед для нуждающихся в римской базилике Санта-Мария-ин-Трастевере, сообщает русская служба Vatican News.

Тогда, в 1982 году, на первом таком обеде за столом сидели 47 человек; в этом году 25 декабря в торжественной трапезе приняли участие 300 нуждающихся: бездомные, старики, беженцы – в том числе украинцы, преимущественно женщины с детьми, которым помогала католическая община.

Почетными гостями обеда были мэр города Рима Роберто Гуалтьери и госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, который передал сотрапезникам поздравления от Папы Франциска.

Как пояснили в Общине Святого Эгидия, в этом году в центре праздничного мероприятия было также «послание надежды в это время, отмеченное кризисом на Украине».

Праздничный обед с нуждающимися был организован Общиной Св. Эгидия не только в Риме, но и в сотне других городов – не только итальянских, но и во всем мире. 26 декабря такой же обед прошел в римской тюрьме «Ребиббия» для 410 заключенных.

Обеды были организованы благодаря помощи благотворителей. Номер телефона для пожертвований – 45586 — активен до 27 декабря. Небольшую сумму можно внести посредством СМС.