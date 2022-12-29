Рождественский фестиваль стартовал в Кемерове (ФОТО)

В храме кемеровского прихода Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии уже пятый год подряд проводится Рождественский фестиваль.

Вот что сообщается об этом на ВК-страничке «Римско-католическая Церковь Кузбасса»:

«Это наша традиция. Четыре года назад в Кузбассе стартовал Первый Рождественский межконфессиональный фестиваль, однако справедливости ради стоит отметить, что впервые — в 2019 году — он прошел именно у нас в приходе.

Сейчас в Кузбассе проходит уже IV Межконфесcиональный Рождественский Фестиваль, и мы дали ему старт.

15 января 2023 г. состоится заключительный этап фестиваля. Мы обязательно вас пригласим!»



(Фото — Анна Пуличева)