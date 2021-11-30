Рождественская ель установлена на площади Святого Петра в Ватикане

Рождественская ель установлена на площади Святого Петра в Ватикане

Ноябрь 30, 2021

Уже неделю — с прошлого вторника — на главной площади Ватикана можно любоваться Рождественской елкой. Однако она зажжет свои огни и откроется вместе с вертепом для посетителей только 10 декабря.

Дерево высотой 28 метров будет оставаться рядом с вертепом до 9 января 2022 года. Это сороковая рождественская елка на площади Святого Петра, основанная на традиции, которая началась в 1982 году с Папой Иоанном Павлом II.

Рождественская елка в этом году родом из северного итальянского региона Трентино-Южный Тироль. Древнее дерево было доставлено ​​из муниципалитета Андало, расположенного в регионе Тридент в окружении хвойных лесов на живописном склоне Доломитовых Альп. Кран поднял 28-метровую восьмитонную ель на , где она сейчас находится справа от обелиска.

Помимо установки зеленой красавицы на площади Святого Петра вскоре начнутся работы над вертепом, который в этом году родом из перуанских Анд.

Традиционная церемония зажжения елки пройдет 10 декабря в 17.00 по среднеевропейскому времени. Ее возглавит губернатор Государства-Града архиепископ Фернандо Вергес Альсага. В этот же день делегации из Перу и итальянского Андало будут приняты на аудиенции Папой Франциском и получат от него памятные подарки.

Рождественские и елка будут стоять на главной площади Ватикана вплоть праздника Крещения Господня, которым завершается время Рождества.


По материалам Vatican News

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