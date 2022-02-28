Российские пятидесятники призвали молиться за мир на Украине

Духовный совет Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников; РОСХВЕ) призвал паству объединиться в молитве за наступление скорейшего мира на Украине.

«Мы молимся о том, чтобы мир как можно быстрее восстановился, чтобы в ближайшем будущем воцарились порядок и покой, мы молимся за всех мировых лидеров, чтобы Господь даровал им мудрость в сложившейся ситуации, за осуществление Божьей воли для России, Украины, всех стран Европы и мира», — говорится в заявлении духовного совета, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В Духовном совете попросили воздерживаться от публикаций в социальных сетях непроверенной и провоцирующей информации, а также призвали всех братьев и сестер Евангельских церквей объединиться в посте и молитве до разрешения конфликта и наступления мира.