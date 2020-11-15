Российские миротворцы взяли под охрану древний храм в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы взяли под охрану армянский монастырь Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха, который в ночь на 15 ноября перешёл под контроль Азербайджана. Об этом сообщает РБК.

«Старший сказал, христиан защищать», — отметил в разговоре с корреспондентом РБК миротворец в капитанских погонах, находящийся рядом с монастырем. О дополнительных указаниях от командования он не сообщил.

«Сообщаю, что Дадиванк уже находится под контролем российских миротворцев, опасность ему не грозит», — написал в своем Facebook руководитель пресс-канцелярии Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) свящ. Ваграм Меликян. По его словам, сейчас в храме находятся несколько церковных служителей, которые продолжат богослужения.

Ранее сообщалось, что из Дадиванка в Армению переправляются церковные реликвии. Дадиванк был построен в IX-XIII веках.

По словам корреспондента РБК, побывавшего в Кельбаджаре (райцентр Кельбаджарского района) 14 ноября, большинство жителей уже уехали. Перед отъездом они сжигали свои дома, чтобы те не достались азербайджанской стороне. К монастырю Дадиванк съехалось много людей, они выковыривали маленькие кусочки камня из кладки церковного комплекса, чтобы увезти с собой.

Вечером 14 ноября Армянская Апостольская Церковь сообщила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя в карабахском городе Шуши, перешедшем под контроль Азербайджана: на стенах храма появились надписи. В ААЦ произошедшее назвали «открытым вандализмом и проявлением нетерпимости».